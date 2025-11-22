view
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
InShorts 22 Νοεμβρίου 2025 | 17:45
Eνσωμάτωση

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Θύμα σοβαρής διαδικτυακής απάτης φαίνεται πως έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος, με άγνωστους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται το όνομά του για να υφαρπάξουν χρήματα από ανυποψίαστους θαυμαστές.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας ψεύτικος λογαριασμός που εμφανιζόταν ως «επίσημο προφίλ» του δημοφιλούς τραγουδιστή, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσωπικές φωτογραφίες και υλικό του για να γίνει πειστικός.

Ο Γιώργος Αλκαίος εντόπισε τη δράση του επίμαχου λογαριασμού και ενημέρωσε άμεσα το κοινό του μέσω Instagram, επισημαίνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Στην ανάρτησή του, ανέβασε στιγμιότυπο συνομιλίας από άτομο που επικοινώνησε μαζί του για να διασταυρώσει πληροφορίες: ο απατεώνας, προσποιούμενος τον καλλιτέχνη, ζητούσε χρηματικό ποσό που έφθανε τις 3.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δήθεν προσωπικές ανάγκες.

Report/block

Ο τραγουδιστής προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν συχνή μέθοδο εξαπάτησης στα κοινωνικά δίκτυα και κάλεσε τους χρήστες να μην απαντούν ποτέ σε τέτοια μηνύματα, ούτε να αποστέλλουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία. Παράλληλα, ζήτησε από το κοινό να προχωρά άμεσα σε αναφορά και μπλοκάρισμα κάθε ψεύτικου λογαριασμού που χρησιμοποιεί το όνομά του ή οποιαδήποτε παραπλανητική ταυτότητα.

«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε σε τέτοια αιτήματα και κάντε report/block το προφίλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την εγρήγορση και τη στήριξή τους, ενώ διαβεβαίωσε πως οι επίσημες ανακοινώσεις και επικοινωνίες γίνονται αποκλειστικά μέσα από τους πραγματικούς του λογαριασμούς.

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Ημέρα αποφάσεων 22.11.25

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στήσουν μπλόκο, κόβοντας τη χώρα στα δύο, καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία
Ελλάδα 22.11.25

Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις

Σύνταξη
Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»
Trash 22.11.25

Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αδωνις Γεωργιάδης διαγκωνίζονται για το ποιος θα κατεβάσει περισσότερο το επίπεδο της πολιτικής μετατρέποντάς τη σε reality show. Πώςε η παραίτηση ενός άγνωστου σε πολλούς βουλευτή ανάγεται σε μέγα πολιτικό θέμα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
