Άκης Πετρετζίκης: Σοβαρό ατύχημα για τον γνωστό σεφ – «Ο πόνος είναι αφόρητος»

Για πάνω από μια δεκαετία, δεν είναι απλά ένας από τους πιο γνωστούς σεφ της Ελλάδας, αλλά και από τους πιο αγαπητούς. Ωστόσο, ο Άκης Πετρετζίκης, όσο δραστήριος είναι στα social media όσον αφορά τις επαγγελματικές του κινήσεις, άλλο τόσο «κρυψίνους» είναι με την προσωπική του ζωή.

Λίγα πράγματα γίνονται γνωστά και ακόμα λιγότερα κάνουν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν αφορούν την μαγειρική.

Ωστόσο, ο επιτυχημένος σεφ πήγε κόντρα στον κανόνα του πριν από λίγες ώρες, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μιλούσε για το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του.

«Καλημέρα σε όλους. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι γιατί είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω. Βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Οπότε στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος, πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα.

Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είχαμε γύρισμα, στο Αkis Food Tour και τελευταίο θέμα το Σάββατο πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει. Αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… δείτε τι έπαθα» δείχνοντας παράλληλα κάποιες backstage στιγμές από τα γυρίσματα.

«Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα τώρα θα πείτε “βρε τσουβάλι πώς έπεσες έτσι” και… “σαν κεφτές”. Η αλήθεια είναι πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση γιατί… εντάξει προφανώς δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα, αλλά από την άλλη είχε έρθει ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλοτσήσει, τρόμαξε και το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήτανε… αυτό» δικαιολογήθηκε ο Άκης Πετρετζίκης και συμπλήρωσε: «Και επειδή πάντα πρέπει μέσα στις ατυχίες να περνάμε καλά… φρόντισαν τα παιδιά να κάνουν ένα ωραίο βιντεάκι για να δείξουνε ότι αυτό το βίντεο θα μπορούσε να είχε άλλες προοπτικές και να πάει καλύτερα, εφόσον το ντύναμε με μία καλύτερη μουσική».