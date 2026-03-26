«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη

Στην υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες γνωστών ζωγράφων, με αφορμή τις καταγγελίες και την ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, αναφέρθηκε η Χαρίκλεια Μυταρά.

Μιλώντας στο Mega, η χήρα του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά τόνισε ότι ο σύζυγός της γνώριζε για το πρόβλημα των πλαστών έργων τέχνης πολλών ζωγράφων, αλλά όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης του γνωστού γκαλερίστα Τσαγκαράκη, δεν την έχει παρακολουθήσει καθώς είναι απασχολημένη με το εργαστήριο Τέχνης που διατηρεί η ίδια στη Χαλκίδα.

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε αυτό το θέμα, όχι για δικά του έργα μόνο, για πολλών ζωγράφων, όπως ο Φασιανός με τον οποίο ήταν φίλοι. Είναι δυστυχώς μέσα στο DNA κάποιων Ελλήνων», σημείωσε. Όσο για το αν η ίδια μπορεί να ξεχωρίσει εάν ένα έργο είναι αυθεντικό ή πλαστό, είπε: «Φαντάζομαι ότι μπορώ να το ξεχωρίσω, γιατί είμαι ζωγράφος και δάσκαλος».

«Η αξία ενός πίνακα αυξάνεται όταν ο δημιουργός του φεύγει από τη ζωή» λέει η Χαρίκλεια Μυταρά

Ωστόσο, διατηρεί κάποιες αμφιβολίες: «Από την άλλη δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις. Επειδή τα έργα του Μίμη ήταν απλά στην έννοια της κατάταξης των χρωμάτων, δηλαδή εύκολα μπορούσες και να τα αντιγράψεις. Ένας ικανός αντιγραφέας θα μπορούσε να τα κάνει».

«Εύκολη η πλαστογράφηση της υπογραφής»

Πάντως, η υπογραφή ενός ζωγράφου μπορεί εύκολα να πλαστογραφηθεί, πρόσθεσε η ίδια στη συνέχεια. «Την υπογραφή του την δουλεύεις εκεί πέρα σε ένα τετράδιο μέσα και μετά γράφεις Μυταράς» είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι αυτά τα δύσκολα αλλά «η βρωμιά», αναφερόμενη στα κυκλώματα.

Ερωτηθείσα για τις τιμές που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε δημοπρασίες έργων Τέχνης, η κ. Μυταρά σημείωσε ότι η αξία ενός πίνακα αυξάνεται όταν ο δημιουργός του φεύγει από τη ζωή.

Ειδικά για τους πίνακες του συζύγου της όσο εκείνος ήταν εν ζωή, είπε «δεν ήταν από τους ακριβούς ζωγράφους, η φύση του ήταν λαϊκού ανθρώπου. Και έλεγε ‘έλα μωρέ τώρα, να δώσουνε τόσα λεφτά οι άνθρωποι για ένα έργο μου’. Δεν ήταν ακριβός δηλαδή σαν ζωγράφος».