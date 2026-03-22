Από ανώνυμη καταγγελία που εξελίχθηκε σε επώνυμη προέκυψε η έρευνα των Αρχών για τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι στις 6 Μαρτίου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε καταγγελία από πρόσωπα με γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ..

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως δεν έχει διευκρινίσει ακόμα στις Αρχές ο γκαλερίστας το πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όπως είπε, «είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα από τα έργα που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι είναι πλαστά. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., «μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια», ενώ στην κατοχή του γκαλερίστα εντοπίστηκε πάνω από 200.000 ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη:

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Υπενθυμίζεται ότι ι ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Ο επιχειρηματίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κ. Τσαγκαράκης αρνείται τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

*Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

*Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

*Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

*Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

*Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Η υπάλληλος

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :

*Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.