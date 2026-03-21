Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Ο επιχειρηματίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κ. Τσαγκαράκης αρνείται τις κατηγορίες.

Βαριές κατηγορίες

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

*Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα

*Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

*Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

*Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

*Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Η υπάλληλος

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :

*Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

Αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνείται τις βαριές κατηγορίες.

Μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Κωνσταντίνος Γώγος δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα έχει ευνοϊκή κατάληξη για τον κ. Τσαγκαράκη.

«Θα αποδείξουμε ότι δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος έκανε δηλώσεις και στους δημοσιογράφους αναφέροντας τα εξής:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

«Θα λάμψει η αλήθεια»

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια

σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

​Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.