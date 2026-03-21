21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 17:24

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Ο επιχειρηματίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κ. Τσαγκαράκης αρνείται τις κατηγορίες.

Βαριές κατηγορίες

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

*Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα

*Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

*Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

*Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

*Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Η υπάλληλος

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :

*Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

Αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνείται τις βαριές κατηγορίες.

Μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Κωνσταντίνος Γώγος δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα έχει ευνοϊκή κατάληξη για τον κ. Τσαγκαράκη.

«Θα αποδείξουμε ότι δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος έκανε δηλώσεις και στους δημοσιογράφους αναφέροντας τα εξής:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

«Θα λάμψει η αλήθεια»

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια
σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

​Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Ελλάδα 21.03.26

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

