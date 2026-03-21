Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Λόλα Νταϊφά, μετά τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Σύμφωνα με την ίδια, είδε ένα δικό της ζευγάρι σκουλαρίκια, τα οποία της είχαν κλέψει, να βγαίνει σε πλειστηριασμό στην εκπομπή του.

Την Παρασκευή το ελληνικό FBI του πέρασε χειροπέδες στον Γιώργο Τσαγκαράκη, τον γνωστό γκαλερίστα του Κολωνακίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί καθώς επίσης και αρκετά μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν.

Το πρωί του Σαββάτου η Λόλα Νταϊφά μία απίστευτη καταγγελία στον ΑΝΤ1 για εκείνον κι ένα ζευγάρι κλεμμένα σκουλαρίκια.

«Ήταν μια κλοπή που πόνεσε πολύ», άρχισε να περιγράφει.

Όπως είπε, ένας άνδρας την είχε προσεγγίσει με το πρόσχημα των ηλεκτρολογικών εργασιών. «Αυτός που μπήκε ήταν πολύ περιποιημένος, καθαρός, με πολύ καλά ελληνικά και πίστεψα ότι ήταν επαγγελματίας. Ηταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα από ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζα και λέω »ας μπει κι αυτός να δω τι θέλει, να φύγει, να ησυχάσω»».

Αργότερα όπως είπε, διαπίστωσε ότι της έλειπαν κάποια κοσμήματα και μάλιστα δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι μαζί με εκείνον τον άνδρα είχαν μπει ακόμα δύο άτομα στο σπίτι της. «Το έμαθα από την Αστυνομία και έπαθα σοκ» σχολίασε σχετικά.

Η κυρία Νταϊφά ανέφερε ότι μετά από αρκετούς μήνες είδε τα κοσμήματά της να βγαίνουν σε πλειστηριασμό και υπέστη ένα ακόμα σοκ. «Κάτι έγραφα και σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τα σκουλαρίκια μου να έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Πήγα στον κύριο Τσαγκαράκη που τα έβγαζε σε πλειστηριασμό, αλλά άκρη δεν έβγαλα».

«Αυτό έπρεπε να πάρει το δρόμο του δικαστικά»

Εξήγησε πως τα σκουλαρίκια αυτά είχαν φτιαχτεί αποκλειστικά για εκείνη από τον χρυσοχόο της και για αυτό ήταν σίγουρη πως ήταν δικά της. «Το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ για τα σκουλαρίκια. Μπορεί να έχει βγει στην ίδια εκπομπή και ένα μονόπετρο που ήταν δικό μου, αλλά δε μπορώ να το πω γιατί μονόπετρα υπάρχουν χιλιάδες. Για τα σκουλαρίκια, το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ και το είχα δώσει στον χρυσοχόο να τα φτιάξει. Πρέπει να είχαν περάσει 6 μήνες με ένα χρόνο από την ημέρα που μου πήραν τα κοσμήματα, όταν τα είδα στη τηλεόραση».

Και συνέχισε: «Την πρώτη φορά που τα είδα πήγα στην αστυνομία και το κατήγγειλα. Πήγε η αστυνομία στο κατάστημα του χρυσοχόου και είπε ότι ήταν δικά του και τα είχε φτιάξει αποκλειστικά για εμένα και έτσι τα σκουλαρίκια τα είχε η Αστυνομία. Αυτό έπρεπε να πάρει το δρόμο του δικαστικά. Μετά από αρκετό καιρό, φαίνεται ότι μπερδεύτηκαν και έβαλαν ξανά τα σκουλαρίκια μου για πλειστηριασμό. Τότε πήρα και έκανα προσφορά, ήθελα να δω μέχρι πού θα πάει. Έκανα προσφορά μέχρι και 1.000 ευρώ. Την επόμενη ημέρα με πήραν και μου είπαν να μην πάω να τα παραλάβω γιατί τα πήρε η αστυνομία».