Μια γυναίκα συνελήφθη μαζί με τον Γιώργο Τσαγκαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες του in. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είναι υπάλληλος του που είχε στην κατοχή της το Ευαγγέλιο, κρυμμένο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως της το έδωσε να το κρύψει όταν κατάλαβε ότι η αστυνομία θα προχωρήσει σε έρευνα.

Παράλληλα έχουν εντοπιστεί 190.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με νεοτερες πληροφορίες, από την εξέταση ειδικων στους πίνακες που κατασχέθηκαν, μόνο οι 7 διαπιστώθηκε πως ήταν γνήσιοι.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Έφτασαν πληροφορίες στη ΔΑΟΕ από άτομα που έβλεπαν τα έργα του στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες ότι μάλλον είναι πλαστά. Παρόλα αυτά, η χθεσινή επιχείρηση ξεκίνησε με αφορμή το επίμαχο βίντεο με το Ευαγγέλιο.