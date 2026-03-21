Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του
Μια γυναίκα συνελήφθη μαζί με τον Γιώργο Τσαγκαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες του in. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είναι υπάλληλος του που είχε στην κατοχή της το Ευαγγέλιο, κρυμμένο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως της το έδωσε να το κρύψει όταν κατάλαβε ότι η αστυνομία θα προχωρήσει σε έρευνα.
Παράλληλα έχουν εντοπιστεί 190.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με νεοτερες πληροφορίες, από την εξέταση ειδικων στους πίνακες που κατασχέθηκαν, μόνο οι 7 διαπιστώθηκε πως ήταν γνήσιοι.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Έφτασαν πληροφορίες στη ΔΑΟΕ από άτομα που έβλεπαν τα έργα του στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες ότι μάλλον είναι πλαστά. Παρόλα αυτά, η χθεσινή επιχείρηση ξεκίνησε με αφορμή το επίμαχο βίντεο με το Ευαγγέλιο.
- Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
