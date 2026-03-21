Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί
Ενώπιον του εισαγγελέα, και ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο γνωστός έμπορος τέχνης, Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται πλέον για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.
Η είδηση της σύλληψης του έσκασε σαν «βόμβα» στους χώρους της τέχνης. Εκτός από το Ευαγγέλιο που τον «πρόδωσε», μετά τις 3 κατ’ οίκον έρευνες που έγιναν χθες Παρασκευή από αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» σε Κολωνάκι, Ελληνικό και Γλυφάδα, εντοπίστηκαν πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες, 400 πίνακες και μετρητά.
Από του πίνακες που έχουν κατασχεθεί και θα εξεταστούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, οι 8 έχουν διαπιστωθεί ότι είναι πλαστοί.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, πλέον, αναζητούν πως περιήλθε το επίμαχο γνήσιο Ευαγγέλιο στην κατοχή του πασίγνωστου γκαλερίστα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις