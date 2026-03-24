Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γιώργος Τσαγκαράκης
Θα κληθεί να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες που έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας.
- Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
- Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Ρέθυμνο - Ποιος ο λόγος
- Ποιος πείραξε τα αρχεία μου; Το Claude της Anthropic μπορεί τώρα να ελέγχει τον υπολογιστή σας
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.
Οι περιοριστικοί όροι
Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.
Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.
Την ίδια ώρα, η υπάλληλός του, που ήταν κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
Βαρύ κατηγορητήριο
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, είχε ασκηθεί πίεση νίκη δίωξη για:
• Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα(κακούργημα)
• Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου
• Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση (κακούργημα)
• Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το κατηγορητήριο, από τα 321 έργα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.
- ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
- ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
- Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
- Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
- Με φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας απαντά η Βρετανία στην ενεργειακή κρίση
- Κολάν με γούνες ερμίνα και τακούνια 20 εκατοστών – Η Vivienne Westwood χλεύασε την ανώτερη τάξη
- Vita: Το νέο τεύχος έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
