Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι περιοριστικοί όροι

Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Την ίδια ώρα, η υπάλληλός του, που ήταν κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Βαρύ κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, είχε ασκηθεί πίεση νίκη δίωξη για:

• Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα(κακούργημα)

• Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

• Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση (κακούργημα)

• Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το κατηγορητήριο, από τα 321 έργα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.