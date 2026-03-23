Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 11:46

Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Εξηγήσεις για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, πρόκειται να δώσει αύριο Τρίτη το πρωί ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας από τις αρχές.

Το ελληνικό FBI εντόπισε σε αποθήκη που διέθετε ο γνωστός γκαλερίστας πάνω από 300 πλαστούς πίνακες, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Το κατηγορητήριο που βαραίνει πλέον τον Γιώργο Τσαγκαράκη να περιλαμβάνει κατηγορίες για: υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση, απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μία γυναίκα που δήλωσε θύμα του Γιώργου Τσαγκαράκη, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews. Πρόκειται για την Μαρία Καψή. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης και αναφέρθηκε στις καταγγελίες και στα δικαιώματα όσων θεωρούν ότι ζημιώθηκαν.

«Είδα τα κοσμήματα να πωλούνται σε άλλη τιμή από αυτή που τελικά μου είπαν»

Η κ. Καψή ανέφερε ότι είχε παραδώσει δύο οικογενειακά κοσμήματα ως παρακαταθήκη σε κατάστημα στο Κολωνάκι, με σκοπό να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής.

Όπως είπε, ο επιχειρηματίας της έδωσε μια «τιμή ασφαλείας» και την ενημέρωσε ότι τα αντικείμενα θα έβγαιναν σύντομα στον αέρα. Σύμφωνα με την ίδια, παρακολούθησε τις συγκεκριμένες δημοπρασίες και είδε τα κοσμήματά της να ανεβαίνουν σε προσφορές, φτάνοντας σε ποσό υψηλότερο από την τιμή ασφαλείας που είχε συμφωνηθεί.

Ωστόσο, όταν αργότερα αναζήτησε τα χρήματά της, της γνωστοποιήθηκε –όπως κατήγγειλε– ότι ο πλειοδότης τελικά υπαναχώρησε και ότι το αντικείμενο διατέθηκε εκτός διαδικασίας, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, ουσιαστικά κοντά στην αρχική τιμή ασφαλείας.

Η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε εγκαίρως ή ρωτήθηκε αν αποδέχεται μια τόσο χαμηλότερη πώληση, ενώ έκανε λόγο για πλήρη έλλειψη διαφάνειας στους όρους και στην εξέλιξη της διαδικασίας.

«Δεν γνωρίζω ποιος αγόρασε τι και σε ποια τιμή»

Η καταγγέλλουσα τόνισε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να γνωρίζει τα στοιχεία του φερόμενου πλειοδότη ή να διασταυρώσει σε ποια τιμή ολοκληρώθηκε τελικά η πώληση.

Μάλιστα, σημείωσε πως σε μία από τις περιπτώσεις κατάφερε να περιορίσει μέρος της ζημιάς, όταν συμμετείχε η ίδια ως πλειοδότρια σε άλλη δημοπρασία και χρησιμοποίησε, όπως είπε, την ανοιχτή οικονομική εκκρεμότητα που είχε με την επιχείρηση για να αποκτήσει αντικείμενο αντίστοιχης αξίας.

Για το δεύτερο κόσμημα, όπως ανέφερε, δεν εισέπραξε ποτέ το ποσό που περίμενε, ενώ όταν διαμαρτυρήθηκε, βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρή –κατά την ίδια– συμπεριφορά και πιέσεις από συνεργάτες της επιχείρησης.

Η κ. Καψή υποστήριξε επίσης ότι είδε το ίδιο κόσμημα να εμφανίζεται ξανά σε δημοπρασία με διαφορετικό κωδικό, ακόμη και αφού είχε υποτίθεται ήδη «πωληθεί», κάτι που, όπως λέει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της όλης διαδικασίας.

Όπως δήλωσε, έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία και έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο.

«Αδιαφανής η διαδικασία δημοπράτησης»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης επισήμανε στο ERTnews ότι το καθεστώς λειτουργίας τέτοιων τηλεοπτικών δημοπρασιών εμφανίζεται «νεφελώδες», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αντικείμενα που αφήνονται ως παρακαταθήκη από ιδιώτες.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις ο επιχειρηματίας λειτουργεί ουσιαστικά ως μεταπωλητής και έχει την υποχρέωση να αποδώσει το τίμημα στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Το βασικό πρόβλημα, κατά τον ίδιο, είναι η αδιαφάνεια της ίδιας της διαδικασίας, ιδίως όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα ποιος πλειοδότησε, αν ολοκληρώθηκε πράγματι η συναλλαγή και αν το τίμημα που εμφανίστηκε στον αέρα ανταποκρίνεται σε αυτό που τελικά εισπράχθηκε.

Ο κ. Γκαρίπης ανέφερε ότι έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στις αρχές και τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσκολία διεκδίκησης ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετές συναλλαγές, όπως ισχυρίστηκε, δεν συνοδεύονταν από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Στην ίδια συζήτηση έγινε αναφορά και στα έργα τέχνης που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με τον κ. Γκαρίπη να σημειώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται, όπως είπε, για εμφανώς πλαστά έργα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρόβλημα των απομιμήσεων δεν είναι καινούργιο και ότι πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος όχι μόνο η διακίνηση, αλλά και η προέλευση τέτοιων έργων. Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εντοπίζονται τα πλαστά, αλλά και να φτάνει η έρευνα στους δημιουργούς και στα κυκλώματα που τα παράγουν και τα διοχετεύουν στην αγορά.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι θεωρούν ότι ζημιώθηκαν

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο ERTnews, όσοι εκτιμούν ότι υπέστησαν οικονομική ζημιά από αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, όπως:

  • συμβάσεις παρακαταθήκης
  • αποδείξεις ή αλληλογραφία
  • βίντεο από τις τηλεοπτικές δημοπρασίες
  • στοιχεία επικοινωνίας και συναλλαγών

Η δικαστική διεκδίκηση παραμένει ανοιχτή οδός, αν και –όπως επισημάνθηκε– η απονομή δικαιοσύνης στις αστικές υποθέσεις απαιτεί χρόνο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η έρευνα ενδέχεται να έχει και συνέχεια.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα 23.03.26 Upd: 11:27

Ένταση και διακοπές στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών – Διαμαρτυρίες για την ακαταλληλότητα της αίθουσας και τις συνθήκες

Τεταμένο κλίμα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη. Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου. Το in μεταδίδει όλες τις εξελίξεις

Πάνος Τσίκαλας
Ελλάδα 23.03.26

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

Αγωνία για την τύχη του 34χρονου δύτη ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Στη Λάρισα 23.03.26

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς

Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Πάνος Τσίκαλας
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Άλλα Αθλήματα 23.03.26

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Υγεία 23.03.26

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Πολιτική 23.03.26

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ελλάδα 23.03.26

Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Euroleague 23.03.26

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
