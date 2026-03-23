Εξηγήσεις για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, πρόκειται να δώσει αύριο Τρίτη το πρωί ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας από τις αρχές.

Το ελληνικό FBI εντόπισε σε αποθήκη που διέθετε ο γνωστός γκαλερίστας πάνω από 300 πλαστούς πίνακες, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Το κατηγορητήριο που βαραίνει πλέον τον Γιώργο Τσαγκαράκη να περιλαμβάνει κατηγορίες για: υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση, απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μία γυναίκα που δήλωσε θύμα του Γιώργου Τσαγκαράκη, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews. Πρόκειται για την Μαρία Καψή. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης και αναφέρθηκε στις καταγγελίες και στα δικαιώματα όσων θεωρούν ότι ζημιώθηκαν.

«Είδα τα κοσμήματα να πωλούνται σε άλλη τιμή από αυτή που τελικά μου είπαν»

Η κ. Καψή ανέφερε ότι είχε παραδώσει δύο οικογενειακά κοσμήματα ως παρακαταθήκη σε κατάστημα στο Κολωνάκι, με σκοπό να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής.

Όπως είπε, ο επιχειρηματίας της έδωσε μια «τιμή ασφαλείας» και την ενημέρωσε ότι τα αντικείμενα θα έβγαιναν σύντομα στον αέρα. Σύμφωνα με την ίδια, παρακολούθησε τις συγκεκριμένες δημοπρασίες και είδε τα κοσμήματά της να ανεβαίνουν σε προσφορές, φτάνοντας σε ποσό υψηλότερο από την τιμή ασφαλείας που είχε συμφωνηθεί.

Ωστόσο, όταν αργότερα αναζήτησε τα χρήματά της, της γνωστοποιήθηκε –όπως κατήγγειλε– ότι ο πλειοδότης τελικά υπαναχώρησε και ότι το αντικείμενο διατέθηκε εκτός διαδικασίας, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, ουσιαστικά κοντά στην αρχική τιμή ασφαλείας.

Η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε εγκαίρως ή ρωτήθηκε αν αποδέχεται μια τόσο χαμηλότερη πώληση, ενώ έκανε λόγο για πλήρη έλλειψη διαφάνειας στους όρους και στην εξέλιξη της διαδικασίας.

«Δεν γνωρίζω ποιος αγόρασε τι και σε ποια τιμή»

Η καταγγέλλουσα τόνισε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να γνωρίζει τα στοιχεία του φερόμενου πλειοδότη ή να διασταυρώσει σε ποια τιμή ολοκληρώθηκε τελικά η πώληση.

Μάλιστα, σημείωσε πως σε μία από τις περιπτώσεις κατάφερε να περιορίσει μέρος της ζημιάς, όταν συμμετείχε η ίδια ως πλειοδότρια σε άλλη δημοπρασία και χρησιμοποίησε, όπως είπε, την ανοιχτή οικονομική εκκρεμότητα που είχε με την επιχείρηση για να αποκτήσει αντικείμενο αντίστοιχης αξίας.

Για το δεύτερο κόσμημα, όπως ανέφερε, δεν εισέπραξε ποτέ το ποσό που περίμενε, ενώ όταν διαμαρτυρήθηκε, βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρή –κατά την ίδια– συμπεριφορά και πιέσεις από συνεργάτες της επιχείρησης.

Η κ. Καψή υποστήριξε επίσης ότι είδε το ίδιο κόσμημα να εμφανίζεται ξανά σε δημοπρασία με διαφορετικό κωδικό, ακόμη και αφού είχε υποτίθεται ήδη «πωληθεί», κάτι που, όπως λέει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της όλης διαδικασίας.

Όπως δήλωσε, έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία και έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο.

«Αδιαφανής η διαδικασία δημοπράτησης»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης επισήμανε στο ERTnews ότι το καθεστώς λειτουργίας τέτοιων τηλεοπτικών δημοπρασιών εμφανίζεται «νεφελώδες», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αντικείμενα που αφήνονται ως παρακαταθήκη από ιδιώτες.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις ο επιχειρηματίας λειτουργεί ουσιαστικά ως μεταπωλητής και έχει την υποχρέωση να αποδώσει το τίμημα στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Το βασικό πρόβλημα, κατά τον ίδιο, είναι η αδιαφάνεια της ίδιας της διαδικασίας, ιδίως όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα ποιος πλειοδότησε, αν ολοκληρώθηκε πράγματι η συναλλαγή και αν το τίμημα που εμφανίστηκε στον αέρα ανταποκρίνεται σε αυτό που τελικά εισπράχθηκε.

Ο κ. Γκαρίπης ανέφερε ότι έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στις αρχές και τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσκολία διεκδίκησης ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετές συναλλαγές, όπως ισχυρίστηκε, δεν συνοδεύονταν από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Στην ίδια συζήτηση έγινε αναφορά και στα έργα τέχνης που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με τον κ. Γκαρίπη να σημειώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται, όπως είπε, για εμφανώς πλαστά έργα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρόβλημα των απομιμήσεων δεν είναι καινούργιο και ότι πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος όχι μόνο η διακίνηση, αλλά και η προέλευση τέτοιων έργων. Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εντοπίζονται τα πλαστά, αλλά και να φτάνει η έρευνα στους δημιουργούς και στα κυκλώματα που τα παράγουν και τα διοχετεύουν στην αγορά.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι θεωρούν ότι ζημιώθηκαν

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο ERTnews, όσοι εκτιμούν ότι υπέστησαν οικονομική ζημιά από αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, όπως:

συμβάσεις παρακαταθήκης

αποδείξεις ή αλληλογραφία

βίντεο από τις τηλεοπτικές δημοπρασίες

στοιχεία επικοινωνίας και συναλλαγών

Η δικαστική διεκδίκηση παραμένει ανοιχτή οδός, αν και –όπως επισημάνθηκε– η απονομή δικαιοσύνης στις αστικές υποθέσεις απαιτεί χρόνο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η έρευνα ενδέχεται να έχει και συνέχεια.