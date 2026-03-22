Τρεις καταγγελίες «έβαλαν» χειροπέδες στον Γιώργο Τσαγκαράκη – Οι πληροφορίες που είχε η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις κομβικές καταγγελίες φέρεται να ξεδίπλωσαν το κουβάρι των ερευνών και να οδήγησαν στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ήταν 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν έφτασε στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», μια ανώνυμη καταγγελία μέσω mail.

«Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μία συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών, πλαστών έργων τέχνης» αναφερόταν χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στο συγκεκριμένο email μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να επισυνάπτονταν φωτογραφίες που απεικονίζονταν πίνακες γνωστών ζωγράφων, 14 σύνδεσμοι: 7 παρέπεμπαν σε πίνακες που διατίθενται προς πώληση μέσω του site του και 7 τηλεοπτικές δημοπρασίες από το κανάλι του στο YouTube.

Η δεύτερη καταγγελία

Λιγες μέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου έφτασε ένα ακόμη mail στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αυτή τη φορά ήταν μια επώνυμη καταγγελία από σημαίνων στέλεχος του κόσμου των τεχνών, όπου γινόταν λόγος για τηλεοπτική δημοπρασία που εκτίθενται προς πώληση πλαστά έργα και ευτελούς αξίας.

Μάλιστα φέρεται να ανέφερε πως δημοπρατούνται έργα των Αλέκου Φασιανού, Δημήτρη Μυταρά και Γιάννη Τσαρούχη.

Η… ώρα του Ευαγγελίου

Τέλος, στις 19 Μαρτίου, έγινε μια ακόμη καταγγελία από έναν Κύπριο βυζαντινολόγο για το επίμαχο Ευαγγέλιο, χρονολογίας του 1745.

Αυτή η καταγγελία, στάθηκε και η αφορμή για την επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής και τελικά στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

• Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

• Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

• Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

• Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

• Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα

Παράλληλα, σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.