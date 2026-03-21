Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας
Νέο φωτογραφικό υλικό από τους πίνακες και τα άλλα κειμήλια που εντοπίστηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.
Πρόκειται για πλαστούς πίνακες, πέντε αρχαίοι αμφορείς, τέσσερις βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο που χρονολογείται από 1745.
Οι πίνακες και το Ευαγγελίο
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ, καθώς και περισσότερα από 300 έργα – πίνακες ζωγραφικής, που σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση από τους ειδικούς, είναι όλα πλαστά, με εξαίρεση 7, τα οποία εκτιμάται πως είναι γνήσια.
Επίσης το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα φαίνεται να είναι γνήσιο και ιδιαίτερα σπάνιο. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες όταν ο Γιώργος Τσαγκαράκης αντιλήφθηκε ότι θα γινόταν έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδωσε το Ευαγγέλιο σε μια υπάλληλό του να το κρύψει. Ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη και η υπάλληλος μαζί με τον γκαλερίστα.
Από την Παρασκευή (20/03) που γνωστοποιήθηκε η υπόθεση άνθρωποι που έχουν αγοράσει έργα από τον γκαλερίστα, εκφράζουν φόβους ότι είναι πλαστά και ρωτούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να το διαπιστώσουν.
Βαριές κατηγορίες
Νωρίτερα ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, πράξη που φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα και σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, κατηγορείται για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).
