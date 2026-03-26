Χάρις Αλεξίου: Τι της είπε Γάλλος γιατρός όταν έχασε τη φωνή της

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούνιο 4».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο που αντιλήφθηκε ότι η φωνή της «δεν την ακούει» και την απόφασή της να σταματήσει το τραγούδι και να απέχει από κάθε μουσική δραστηριότητα.

Χάρις Αλεξίου: Τι της είπε η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και Γάλλος γιατρός

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε όσα της είχε πει η φίλη και συνάδελφός της, Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και τη διάγνωση που έκανε Γάλλος γιατρός στον οποίο είχε απευθυνθεί.

Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε η Δήμητρα Γαλάνη όταν της εκμυστηρεύτηκε ότι δεν θα τραγουδούσε ξανά.

«Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα «δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει» και μου λέει «α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό»».

Μάλιστα, το ίδιο της είπε και ο Γάλλος γιατρός στον οποίο στη συνέχεια απευθύνθηκε: «Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης, μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα;

Ξέρετε κανέναν τραγουδιστή που να είναι με τα καλά του;»».

Η στροφή στο θέατρο

«Δεν ξέρω αν έκανα όνειρα που να έχουν σχέση με το τραγούδι ή με αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο.

Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου ή μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης.

Γιατί φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούνταν και ήρθαμε εδώ και βγήκε η μάνα μου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της, να μας συντηρήσει.

Μέχρι που κατάφερε και έχτισε ξανά ζωή. Δίπλα σε αυτή, έμαθα κι εγώ. “Πρέπει να δουλέψουμε”. Αυτό έμαθα» πρόσθεσε.