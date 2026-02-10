magazin
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10 Φεβρουαρίου 2026, 19:20

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Το Ράδιο Σίτι δεν έμοιαζε τη Δευτέρα με θέατρο, αλλά με έναν ζωντανό χώρο «εξομολόγησης». Στη σκηνή, η Χάρις Αλεξίου δεν τραγούδησε· μίλησε. Και απέναντί της, στην «Πολυθρόνα της Εύχαρις», η ψυχολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής του ΑΠΘ, Εύχαρις Παναγοπούλου, άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο για τον έρωτα — σε όλες τις αντιφατικές, φωτεινές και σκοτεινές εκδοχές του.

Η βραδιά στήθηκε σαν μια πολιτιστική «μίνι συνεδρία» με κεντρικό θέμα τον δημιουργικό και τον παράφορο έρωτα, τον ανεκπλήρωτο, τον πλατωνικό, ακόμη και τον αυτοκαταστροφικό. Εκείνον που η Αλεξίου έχει μετατρέψει σε συλλογική εμπειρία μέσα από δεκαετίες τραγουδιών.

«Πόσο κανονικά μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος αν έχει συνέχεια ταχυκαρδία;»

Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τον έρωτα ως κινητήρια δύναμη της ύπαρξης, αλλά και ως κατάσταση που δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα. Τον περιέγραψε σαν μια χημική καταιγίδα που απορρυθμίζει το μυαλό, γεννά επιθυμία, σύγκρουση, ανάγκη για ένωση. Κάποια στιγμή όμως, είπε, οφείλει να υποχωρεί.

«Ο έρωτας γεννιέται μαζί μας, υπάρχουμε εξαιτίας του, υπάρχει γιατί υπάρχουμε και εμείς» είπε αρχικά η τραγουδίστρια. «Οι κραδασμοί του μας κάνουν να θέλουμε κι άλλο και να μην θέλουμε τίποτα, να προχωράμε στη ζωή και να την καταστρεφουμε, να θέλουμε να ζήσουμε και να θέλουμε να πεθάνουμε. Είναι τόσο δυνατή αυτή η χημεία -γιατί εντέλει σε αυτό καταλήγουμε, ότι είναι χημεία- που μας διατρέχει: κάνει το μυαλό μας να τα χάνει. Το μόνο που επιθυμεί είναι να υπάρξει με τον άλλον».

«Δε μπορείς να είσαι συνεχώς στην μέθη του έρωτα. Για να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος και να δώσεις αξία στην ύπαρξη σου πρέπει να τον ζήσεις και να περάσει»

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια τόνισε πως ο έρωτας κάποια στιγμή πρέπει να περνάει για να προχωράει η ζωή. «Καλός ο έρωτας αλλά να πηγαίνουμε και παρακάτω» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός άνθρωπος – δεν γίνεται αλλιώς αν χάνεις συνέχεια το όρια σου. Πόσο κανονικά μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος αν έχει συνέχεια ταχυκαρδία;

»Ο έρωτας είναι η ίδια η ζωή που τον γεννάει και μετά μας λέει πάμε παρακάτω να δημιουργήσουμε, να συναντηθούμε με τους άλλους ανθρώπους, να αγαπήσουμε και αλλιώς. Για να τα κάνεις όλα αυτά δε μπορείς να είσαι συνεχώς στην μέθη του έρωτα. Για να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος και να δώσεις αξία στην ύπαρξη σου πρέπει να τον ζήσεις και να περάσει»

Στο ίδιο πνεύμα, στάθηκε και στη σχέση έρωτα και τέχνης, λέγοντας πως η δημιουργία δεν ανθεί μέσα στο πένθος του έρωτα.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως «πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις. Δεν είναι τυχαίο που τα τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο έχουν γραφτεί πέρα από το πλαίσιο της μέθης»

Η χαρά του «τίποτα» και οι καινούργιες αρχές

Όταν η συζήτηση γύρισε στο παρόν της ζωής της, η Αλεξίου μίλησε απλά και με χιούμορ. Είπε ότι σήμερα την ευχαριστεί να τεμπελιάζει και να «χασομερά», προκαλώντας αυθόρμητο χειροκρότημα από το κοινό.

«Τόση ώρα μιλάει για τον έρωτα, εδώ χειροκροτήσατε; Επιβεβαιώνετε το στερεότυπο για τη Θεσσαλονίκη» σχολίασε χαριτολογώντας η Παναγοπούλου.

Αποκάλυψε επίσης ότι στα 75 της ξεκίνησε μαθήματα Γερμανικών — «μπορεί να με πάνε σε κανένα γερμανικό νοσοκομείο, πού ξέρεις;», είπε αστειευόμενη — και πως φέτος δοκίμασε για πρώτη φορά ράφτινγκ στα Τζουμέρκα. Για τις σχέσεις, μίλησε χωρίς ωραιοποίηση, λέγοντας πως θέλει έναν άντρα «μάστορα», κάποιον δηλαδή που ξέρει να στέκεται πρακτικά στη ζωή.

«Δεν έχω παράπονα από τη ζωή και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχω κάνει πολλά πράγματα, θα ήθελα να έχω κάνει και πόσα άλλα. Θα ήθελα να έχω κάνει ράφτινγκ νωρίτερα. Στην ζωή μου έκανα αυτό με αντιπροσώπευε κάθε φορά και ας άλλαζα γνώμη μετά. Δεν πειράζει, οι άνθρωποι αλλάζουν.» κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Stream magazin
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο