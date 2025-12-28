magazin
Χάρις Αλεξίου: Γενέθλια για την τραγουδίστρια που έγινε 75 χρόνων – Το μήνυμά της
Fizz 28 Δεκεμβρίου 2025 | 09:35

Χάρις Αλεξίου: Γενέθλια για την τραγουδίστρια που έγινε 75 χρόνων – Το μήνυμά της

Η Χάρις Αλεξίου έχει γεννηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1950.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλια της με τους φίλους της και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Η τραγουδίστρια ιδιαίτερα χαρούμενη έσβησε την τούρτα της και έστειλε το μήνυμα της.

Η ανάρτηση της τραγουδιστρίας

«Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Κάτω από την ανάρτησή της πλήθος κόσμου έσπευσε να της στείλει τις ευχές του, ανάμεσά τους ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ταμίλλα Κουλίεβα, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γιώργος Μπένος, η Χρύσα Ρώπα και ο Φωκάς Ευαγγελινός.

View this post on Instagram

A post shared by Χάρις Αλεξίου (@haris_alexiou_official)

Χάρις Αλεξίου: Γενέθλια στη Χαλκίδα

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Χαλκίδα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγούδησε κάποιες απο τις επιτυχίες της, χαρίζοντας στους φίλους της μοναδικές στιγμές. Η Χάρις Αλεξίου, το 2020 πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι διότι η φωνή της δεν είναι πλέον η ίδια. Η καλλιτέχνις πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του MEGA «Μaestro».

View this post on Instagram

A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Stream magazin
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
