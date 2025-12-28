Χάρις Αλεξίου: Γενέθλια για την τραγουδίστρια που έγινε 75 χρόνων – Το μήνυμά της
Η Χάρις Αλεξίου έχει γεννηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1950.
Η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλια της με τους φίλους της και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Η τραγουδίστρια ιδιαίτερα χαρούμενη έσβησε την τούρτα της και έστειλε το μήνυμα της.
Η ανάρτηση της τραγουδιστρίας
«Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.
Κάτω από την ανάρτησή της πλήθος κόσμου έσπευσε να της στείλει τις ευχές του, ανάμεσά τους ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ταμίλλα Κουλίεβα, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γιώργος Μπένος, η Χρύσα Ρώπα και ο Φωκάς Ευαγγελινός.
View this post on Instagram
Χάρις Αλεξίου: Γενέθλια στη Χαλκίδα
Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Χαλκίδα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγούδησε κάποιες απο τις επιτυχίες της, χαρίζοντας στους φίλους της μοναδικές στιγμές. Η Χάρις Αλεξίου, το 2020 πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι διότι η φωνή της δεν είναι πλέον η ίδια. Η καλλιτέχνις πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του MEGA «Μaestro».
View this post on Instagram
