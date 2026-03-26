Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Παράταση παίρνει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως και την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία έληγε η προθεσμία των αιτήσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) και Πειραματικά Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια) το σχολικό έτος 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Εκεί βρίσκονται αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

Η διαδικασία

H είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών και μαθητριών και υποβάλλει την αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ίδια, κοινή αίτηση, κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να είναι επιλαχόντες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων και κλήρωσης

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Στη συγκεκριμένη εξέταση, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών, καθώς επίσης και θρησκευτικών εννοιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.