newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ωρα αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Οι προϋποθέσεις
Ελλάδα 11 Μαρτίου 2026, 18:33

Ωρα αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Οι προϋποθέσεις

Μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 (στις 13:00), θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Spotlight

Τις ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων, καθώς επίσης και της διεξαγωγής εξετάσεων και κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 (στις 13:00), θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) και Πειραματικά Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια) το σχολικό έτος 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es .

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ίδια, μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις  σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο  Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων και κλήρωσης

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές /τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών και θρησκευτικών εννοιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Όπως σημειώνεται από πλευράς υπουργείου, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα  Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/μαθητές/θέματα/ .

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis/ .

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο