Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη

Να περάσει από τις συμπληγάδες των ανοιχτών μετώπων που έχει μπροστά του προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου. Μέτωπα τα οποία γίνονται ολοένα και πιο ασφυκτικά, αν κρίνει κανείς από τις νέες ευθείες (προειδοποιητικές) βολές του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν κατά της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΥΠ, τις οποίες «καρφώνει» ακόμα πιο έντονα με τη νέα δήλωσή του (MEGA stories και inside story) για παροχή του Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου», καθώς επίσης με την αναφορά του σε «χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη», αλλά και με το σαφές μήνυμά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών».

Αν κρίνει κανείς επίσης από το φιάσκο με την αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών, που έφερε ξανά με πολύ έντονο τρόπο την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης στη θέση του απολογούμενου, αλλά και από τις πληροφορίες που θέλουν να πλησιάζει η ώρα που η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φτάσει στην ελληνική Βουλή.

Και τέλος, αν κρίνει κανείς από τα νέα κύματα ακρίβειας που φέρνει (και) στη χώρα μας ο πόλεμος στο Ιράν και τα οποία έρχονται να σαρώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που η ακρίβεια, ήδη από πολύ πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα της κυβερνητικής φθοράς.

Η κυβερνητική τακτική

Απέναντι σε όλα αυτά, τα οποία απειλούν και την πρόσφατη άνοδο των κυβερνητικών ποσοστών (που έφερε το γνωστό φαινόμενο της συσπείρωσης σε περιόδους πολέμων και μεγάλων κρίσεων γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση), το Μαξίμου επιχειρεί να απαντήσει με τη συνήθη κυβερνητική τακτική της προσπάθειας για φυγή προς τα μπρος: Με περιοδείες ανά την Ελλάδα, με στροφή των προβολέων στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, αλλά και μέσω των «γαλάζιων» προσυνεδρίων που και αυτά με τη σειρά τους έχουν στόχο την προβολή των κυβερνητικών πεπραγμένων, καθώς και τη συσπείρωση του εσωκομματικού ακροατηρίου.

Περιοδείες

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η κυβέρνηση ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στη βόρεια Ελλάδα και στην προσπάθεια να συσπειρώσει την εκλογική της βάση στην περιοχή και να ανακόψει τις (μεγαλύτερες εκεί) διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει ότι «μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής», ενώ κυβερνητικές πηγές μιλούσαν για έργα που έχουν αναβαθμίσει την πόλη και έλεγαν πως αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.

Στην κυβέρνηση λένε ότι υπάρχει βελτίωση στα ποσοστά της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι πιέσεις συνεχίζονται στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα, η οποία βρίσκεται διαρκώς στο κυβερνητικό μικροσκόπιο και στην επιχείρηση βελτίωσης των «γαλάζιων» ποσοστών.

Προσυνέδρια

Όσο για τα προσυνέδρια της ΝΔ, το επόμενο έχει προγραμματιστεί την 1η Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης με ατζέντα τον τουρισμό και τις υποδομές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολουθεί προσυνέδριο στο Ναύπλιο στο τέλος Απριλίου, ενώ το τελευταίο προσυνέδριο, θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες πριν το συνέδριο του Μαϊου και πάλι στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Μία ατζέντα που για άλλη μια φορά έχει εμφανή στόχο την προσπάθεια ανακοπής των διαρροών ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγεται για την βόρεια Ελλάδα.

Ακρίβεια

Τέλος, σήμερα Πέμπτη υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία επίσης εντάσσεται στην κυβερνητική προσπάθεια φυγής προς τα μπρος, καθώς στην ατζέντα του θα βρεθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να θέλει βέβαια να δείξει και ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο αγκάθι της ακρίβειας.

Από την κυβέρνηση προβάλλουν τις πρόσφατες ανακοινώσεις τους για τα μέτρα για τα καύσιμα, την ώρα βέβαια που πολιτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν το φαινόμενο της ακρίβειας βόμβα, που, όπως λένε, επισείει τον κίνδυνο στην κυβέρνηση να την υποχρεώνει να τρέχει από πίσω της χωρίς να έχει τον έλεγχο και δίνοντας επιδόματα που όμως ως αφήγημα, όπως τονίζουν, δεν θα περνάει στον κόσμο, ο οποίος θα αισθάνεται ότι παίρνει «ένα» από το επίδομα αλλά θα χάνει «δύο» στο σουπερμάρκετ.

Υποκλοπές

Αλλά σήμερα Πέμπτη αναμένεται και η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής όπου θα βγει το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας και θα ανακοινωθεί επισήμως η ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης στο Κοινοβούλιο για το Κράτος Δικαίου.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία που έχει προτείνει για τη διεξαγωγή της συζήτησης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο Μαξίμου και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, είναι η 3η Απριλίου.

Γεγονός που προσγειώνει το Μαξίμου και πάλι στα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του, αφού εκεί ο πρωθυπουργός θα βρεθεί ξανά σε θέση άμυνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά την ιστορική δικαστική απόφαση που στέλνει πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, απογυμνώνοντας έτσι το διάτρητο περιεχόμενο της σχετικής εισαγγελικής διάταξης του Αρείου Πάγου που δεν είδε εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Της ίδιας διάταξης πίσω από την οποία, με περισσή αμηχανία, το Μαξίμου εξακολουθεί να οχυρώνεται και να μιλά για «μία διάταξη σε ανώτατο επίπεδο, από τον Άρειο Πάγο» που «έβγαλε δύο συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι δεν υπήρχε ευθύνη κρατικού λειτουργού και το άλλο είναι ότι τέσσερις ιδιώτες έπρεπε να δικαστούν».