«Άνθρακες ο θησαυρός» τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα
Οικονομία 24 Μαρτίου 2026, 07:22

«Άνθρακες ο θησαυρός» τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα

Η επίδραση των επιδοτήσεων για την ακρίβεια στα καύσιμα – Τα δημοσιονομικά περιθώρια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στα 2,05–2,10 ευρώ, και το ενεργειακό σοκ του πολέμου περνά με ταχύτητα από την αντλία στο ράφι. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση ενεργοποιεί πακέτο μέτρων, που για την επιδότηση του Diesel και το Fuel Pass φτάνει περίπου τα 230 εκατ. ευρώ, με επιδότηση στο diesel κατά 16 λεπτά/λίτρο και ενίσχυση έως 50 ευρώ το δίμηνο για τα νοικοκυριά μέσω Fuel Pass. Η παρέμβαση στοχεύει να συγκρατήσει το κόστος, όμως οι τιμές έχουν ήδη ενσωματώσει τη διεθνή άνοδο του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, και η πίεση στην καθημερινότητα των καταναλωτών είναι άμεση.

Στην πράξη, η επίδραση των μέτρων είναι περιορισμένη σε σχέση με το εύρος του προβλήματος. Ένα μέσο νοικοκυριό που δαπανά 120–150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα λαμβάνει ενίσχυση περίπου 25 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 12–15 λίτρα βενζίνης, όταν η τιμή έχει αυξηθεί κατά 20–30 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αντίστοιχα, η επιδότηση στο diesel μπορεί να συγκρατήσει προσωρινά την τιμή κοντά στα 1,98 ευρώ, αλλά δεν ανατρέπει το υψηλό επίπεδο κόστους που μεταφέρεται ήδη σε μεταφορές, logistics και παραγωγή. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι «οι ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην αλυσίδα και δεν αναστρέφονται με ένα δίμηνο μέτρων», περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος μετατρέπεται γρήγορα σε γενικευμένη ακρίβεια.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα μέτρα δεν επηρεάζουν τις τιμές. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να ειναι στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο και τον ΦΠΑ στο 24%, κάθε αύξηση στη διεθνή τιμή ενέργειας συνεχίζει να περνά σχεδόν αυτούσια στον καταναλωτή. Σε αντίθεση με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες επέλεξαν μειώσεις φόρων για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών, η ελληνική προσέγγιση περιορίζεται σε επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή στην αντλία και στο ράφι παραμένει υψηλή, ενώ η στήριξη λειτουργεί κυρίως ως μερική αποζημίωση και όχι ως πραγματική ανάσχεση της ακρίβειας.

Σε αρκετές περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής.

Η ευρωπαϊκή σύγκριση δείχνει τη διαφορά

Η εικόνα γίνεται πιο καθαρή μέσα από τις παρεμβάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής.

Στην Ιταλία, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο θα οδηγήσει την τιμή από περίπου 1,84 ευρώ στα 1,59 ευρώ. Η παρέμβαση δεν επιστρέφει χρήματα στον καταναλωτή εκ των υστέρων, αλλά μειώνει άμεσα την τιμή στην αντλία.

Στην Ισπανία, η μείωση του ΦΠΑ από 21% σε 10% θα ρίξει την τιμή από τα 1,78 ευρώ περίπου στα 1,58 ευρώ το λίτρο, περιορίζοντας άμεσα την επιβάρυνση. Αντίστοιχα, η Πορτογαλία εφαρμόζει μηχανισμό αυτόματης μείωσης φόρου, ο οποίος ενεργοποιείται όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές, ενώ η Αυστρία συνδυάζει μικρότερη φορολογική παρέμβαση με περιορισμό στα περιθώρια κέρδους.

Η διαφορά με αυτές τις χώρες είναι οτι η τιμή μειώνεται στην πηγή, ενώ στην Ελλάδα, η τιμή παραμένει υψηλή και η στήριξη έρχεται εκ των υστέρων.

Στελέχη της αγοράς κάνουν λόγο για περιορισμένες αγορές και στροφή σε φθηνότερα προϊόντα

Η «μόλυνση» έχει ήδη ξεκινήσει

Η επίπτωση των υψηλών τιμών καυσίμων δεν περιορίζεται στη μετακίνηση. Περνά ήδη στο κόστος μεταφοράς, στη διανομή και τελικά στις τιμές προϊόντων. Επιχειρήσεις logistics αναφέρουν ότι το κόστος καυσίμων έχει αυξηθεί αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ στον κλάδο τροφίμων προμηθευτές επανέρχονται με νέους τιμοκαταλόγους. Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνονται ήδη σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, με το κόστος να μεταφέρεται σταδιακά στον καταναλωτή.

Η επιδότηση στο diesel επιχειρεί να περιορίσει αυτή τη μετάδοση, όμως η επίδρασή της είναι περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό κόστος. Όταν το καύσιμο παραμένει κοντά στα 2 ευρώ, η μείωση των 20 λεπτών δεν αλλάζει ουσιαστικά την ακρίβεια στα προϊοντα.

Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται ήδη στη συμπεριφορά των καταναλωτών με στελέχη της αγοράς να κάνουν λόγο για περιορισμένες αγορές  και στροφή σε φθηνότερα προϊόντα. Η ιδιωτική κατανάλωση δεν έχει καταγράψει ακόμη απότομη πτώση, αλλά αλλάζει σύνθεση. Οι καταναλωτές περιορίζουν δαπάνες σε μη βασικά αγαθά και δίνουν προτεραιότητα σε βασικές ανάγκες. «Δεν βλέπουμε κατάρρευση, αλλά βλέπουμε γρήγορη προσαρμογή στην πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος», σημειώνει στέλεχος της αγοράς. Αυτή η προσαρμογή είναι συνήθως το πρώτο στάδιο πριν από ευρύτερη επιβράδυνση.

Το δημοσιονομικό όριο «φρένο»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα δημιουργούσε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και θα επηρέαζε τους στόχους για πλεόνασμα. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση, μέσω μιας «ρήτρας διαφυγής» που θα επιτρέψει παρεμβάσεις χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημοσιονομικοί δείκτες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συναίνεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές. Η κυβέρνηση κινείται εντός ενός στενού πλαισίου, όπου η στήριξη πρέπει να είναι προσωρινή και δημοσιονομικά ελεγχόμενη.

Πηγή: OT

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Focus Bari 23.03.26

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Σύνταξη
Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Ελλάδα 24.03.26

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Προκόπης Γιόγιακας
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

