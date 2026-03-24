Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Fizz 24 Μαρτίου 2026, 15:15

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Το πρωτοποριακό μοντέλο, που έγινε γνωστή σε όλους μετά την επανεκκίνηση της καριέρας της στα 70 της χρόνια – και αργότερα πρωταγωνίστησε σε καμπάνια της Dolce & Gabbana και στο βρετανικό Vogue – απεβίωσε το Σάββατο. Η ατζέντισσά της, Σαντάλ Μάρεϊ, από το πρακτορείο Models 1, δήλωσε στη Daily Mail: «Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν απολύτως εκπληκτική. Ήταν μεγάλη χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της και ήταν τόσο εμπνευσμένη. Ήταν επίσης πολύ ευγενική».

Η οικογένεια της Ντάφνι δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα για να ανακοινώσει τον θάνατό της, ο οποίος φαίνεται ότι οφείλεται σε φυσικά αίτια, με μια φωτογραφία ροζ άνθεων μανόλιας με φόντο τον γαλάζιο ουρανό και τις ημερομηνίες «1.07.1928 – 21.03.2026».

Θα μου λείψεις

Η βιομηχανία της μόδας έσπευσε να πει συλλυπητήρια, μεταξύ άλλων και από το μοντέλο Έριν Ο’Κόνορ, 48 ετών, η οποία έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, υπέροχη γυναίκα και είδωλο της μόδας»

Ο φωτογράφος και μοντέλο Αλιστέρ Γκάι πρόσθεσε: «Ήταν η καλύτερή μου φίλη και μούσα, θα μου λείψεις πάρα πολύ, υπέροχη Ντάφνι. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Μια άλλη φωτογράφος, η Τζούλια Φούλερτον-Μπάτεν, σχολίασε: «Λυπάμαι πάρα πολύ… Φωτογράφισα τη Ντάφνι για το πρότζεκτ μου “Mothers and Daughters”».

Γεννημένη στο Έντμοντον του Βόρειου Λονδίνου, η εξαιρετική καριέρα επτά δεκαετιών της Ντάφνι ξεκίνησε όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό μοντέλων για το εξώφυλλο ενός τοπικού περιοδικού του Ρέντινγκ στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αφού είχε εργαστεί στο τμήμα μόδας του πολυκαταστήματος John Lewis.

Όμως, ήταν η αξιοσημείωτη αναγέννηση της καριέρας της στα τελευταία χρόνια που εδραίωσε τη θέση της ως είδωλο της μόδας.

Αφού παντρεύτηκε τον Τζιμ Σμιθ, ο οποίος εργαζόταν στην παραγωγή θεάτρου και τηλεόρασης, σταμάτησε το μόντελινγκ για να μεγαλώσει τα τρία τους παιδιά – τον Μαρκ, 70 ετών, την Κλερ, 66 ετών, και τη Ρόουζ, 65 ετών – στο Χερτφορτσάιρ, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής της.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, φωτογραφήθηκε από τον Μάριο Τεστίνο και εργάστηκε ως μοντέλο για τους Dolce & Gabbana, ενώ εμφανίστηκε και σε διαφημιστικές καμπάνιες για τις εταιρείες Nivea, Gap και Primark

Μετά το θάνατο του συζύγου της Τζιμ, ο οποίος είχε υποστεί διάφορα εγκεφαλικά επεισόδια, το 1997, η Ντάφνι ξανάρχισε την καριέρα της στα 70 της, όταν την προσέγγισε η μάρκα Red or Dead για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το 1998.

Η χρονική στιγμή, όπως αναπολούσε αργότερα, ήταν «τυχαία», καθώς δεν θα μπορούσε ποτέ να ταξιδέψει στο εξωτερικό ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της.

«Η χρονική στιγμή ήταν αρκετά καλή, ήταν αμέσως μετά το θάνατο του συζύγου μου που πήρα τη δουλειά και δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω όσο ήταν ζωντανός», είπε τότε.

«Τον φρόντιζα, καθώς είχε υποστεί διάφορα εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα προβλήματα, και έπρεπε να τον βοηθάω. Δεν μπορούσα να ταξιδέψω στο εξωτερικό πριν, κάτι που φυσικά απαιτεί η δουλειά του μοντέλου, και αυτό ήταν πολύ συναρπαστικό, γιατί δεν είχα πάει πραγματικά στο εξωτερικό. Είχα πάει στο Isle of Wight και αυτό ήταν όλο».

Αφού περπάτησε στην πασαρέλα για την Red or Dead, το περιοδικό Vogue την προσκάλεσε να συμμετάσχει σε ένα άρθρο για τη γήρανση που φωτογράφισε ο σπουδαίος Νικ Νάιτ, όπου ένας σκάουτερ από την Models 1 είπε ότι ήθελαν τη Daphne στο δυναμικό τους.

Παρέμεινε στην περίφημη εταιρεία για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η ατζέντισά της είχε περιγράψει προηγουμένως τη Ντάφνι ως «ένα άτομο με απίστευτο πνεύμα και ενέργεια που είναι απολύτως γοητευτικά», προσθέτοντας ότι «έχει απίστευτη δομή οστών και ισορροπία που την έκαναν να ξεχωρίζει».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, φωτογραφήθηκε από τον Μάριο Τεστίνο και εργάστηκε ως μοντέλο για τους Dolce & Gabbana, ενώ εμφανίστηκε και σε διαφημιστικές καμπάνιες για τις εταιρείες Nivea, Gap και Primark.

Ανακηρύχθηκε το γηραιότερο επαγγελματικό μοντέλο μόδας στον κόσμο από το Βιβλίο Γκίνες.

Μιλώντας για την απροσδόκητη επιτυχία της, η Ντάφνι είπε κάποτε: «Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο νέος, μπορείς να είσαι οποιασδήποτε ηλικίας τώρα. Εγώ τα καταφέρνω ακόμα στα 90, οπότε γιατί όχι; Αν έχεις την εμπειρία και την τεχνογνωσία, μπορείς να κάνεις τα πάντα».

Η ασημόμαλλη ιέρεια έγινε σύμβολο αυτού που τα μέσα ενημέρωσης ονόμασαν «greynaissance» – ένα κίνημα που γιορτάζει τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στη μόδα.

Το 2015, ίδρυσε την Ακαδημία Daphne Selfe για να προσφέρει σε γυναίκες όλων των ηλικιών τα οφέλη της εμπειρίας της στον κλάδο, διδάσκοντας επαγγελματισμό, θετική σκέψη και υγιεινό τρόπο ζωής.

Γνωστή για την αστείρευτη ενέργεια και την αφοσίωσή της στη φυσική κατάσταση, η Ντάφνι έκανε γιόγκα από την ηλικία των 20 ετών και συνέχισε με ασκήσεις μπαλέτου και Pilates καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

«Η φροντίδα της υγείας σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί το μόντελινγκ είναι σκληρή δουλειά αν το κάνεις σωστά», συμβούλεψε. «Είναι πολλές ώρες, πολύ περιπλάνηση, πολλή σωματική δραστηριότητα, και επίσης χρειάζεσαι καλή εργασιακή ηθική».

Ήταν εξίσου ειλικρινής όσον αφορά τα πρότυπα ομορφιάς, έχοντας πει κάποτε: «Δεν κάνω πίσω» και «Ένα πλατύ χαμόγελο είναι καλύτερο από το Botox».

Σχετικά με το να γκριζάρει φυσικά, σκέφτηκε: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσες πολλές γυναίκες των οποίων τα μαλλιά έχουν χάσει το χρώμα τους νιώθουν την ανάγκη να τα καλύψουν με βαφή.

Το να γκριζάρεις είναι ο τρόπος της φύσης να συμπληρώνει μια πιο ώριμη επιδερμίδα. Ήταν μια εξαιρετική ανακούφιση να αποδέχομαι τον φυσικό μου εαυτό, χωρίς να προσκολλώμαι πια στο παρελθόν».

Για τη γήρανση είπε: «Όλοι πρέπει να θυμούνται ότι έχουν τη δυνατότητα να ξαναρχίσουν κάτι ή να αρχίσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ποτέ δεν είναι αργά. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα».

Στα τελευταία της χρόνια, ενώ ζούσε σε οίκο ευγηρίας, η Ντάφνι συνέχισε να διατηρεί στενές σχέσεις με τα τρία της παιδιά και τα τέσσερα εγγόνια της, καθώς και να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως το Royal Variety Performance.

*Με στοιχεία από dailymail.com

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

