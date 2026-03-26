Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
Ελλάδα 26 Μαρτίου 2026, 10:08

Δική Τεμπών: Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι

Οργή για τις συνθήκες διεξαγωγής στη δίκη των Τεμπών

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας.

«Αυτό που έγινε είναι η μεγαλύτερη προσβολή και ντροπή απέναντι στους γονείς και απέναντι στην κοινωνία. Πιο προσβλητική συμπεριφορά της εξουσίας δεν έχω ξαναδεί»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η αίθουσα δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της δίκης, με αποτέλεσμα συγγενείς, επιζώντες, κατηγορούμενοι και δικηγόροι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, πολλές φορές όρθιοι και χωρίς επαρκείς θέσεις.

Οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι είναι ψυχολογικά αβάσταχτο να συνυπάρχουν δίπλα στους κατηγορούμενους για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.

Δίκη Τεμπών: «Δίνει σε μια άνιση μάχη και παραμένει εκεί για να μαρτυρά αυτή η τραγωδία»

Μιλώντας στο MEGA ο Λουκάς Αποστολίδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, ανέφερε πως η τραγωδία των Τεμπών πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος για την κατάργηση της ασυλίας των πολιτικών προσώπων και την εκλογή της ανώτατης δικαστικής ηγεσίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη και την πολιτεία.

«Είναι μία μαρτυρία ζωντανή, μια πληγή ανοιχτή απέναντι στην κοινωνία μας, η οποία έχει συναισθανθεί αυτόν τον πόνο και απέναντι στο παχύδερμο, που λέω εγώ, κράτος, το οποίο δε λέει να συμμορφωθεί και τώρα που ξεκινήσαμε την κύρια δίκη, αλλά και -αν θέλετε- τη μήτρα της ευθύνης, η οποία βρίσκεται στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, όπου πολιτική εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και πρόθυμοι οργανισμοί και πρόσωπα έχουν την κυρίαρχη και πρωταρχική ευθύνη. Εάν αυτά τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια αποφασίσουν και κρίνουν ότι δεν υπάρχει ευθύνη στα πολιτικά πρόσωπα, έχω πει πολλές φορές, έχοντας πλήρη γνώση της δικογραφίας, ότι θα είναι μια απόδοση δικαιοσύνης λειψή. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα».

«Δίνει σε μια άνιση μάχη και παραμένει εκεί για να μαρτυρά αυτή η τραγωδία ότι θα πρέπει να οδηγήσει όχι μόνο στην ποινική τιμωρία, αλλά στη δυνατότητα μετασχηματισμού θεσμών στην ελληνική μας Δημοκρατία, όπως παράδειγμα έχουν βάλει μυαλό πλέον όλες οι πολιτικές παρατάξεις και λένε θα πάμε να αλλάξουμε το άρθρο 86, να μην υπάρχει αυτή η ασυλία».

Όσον αφορά την ακαταλληλότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης, είπε:

«Αυτό που έγινε είναι η μεγαλύτερη προσβολή και ντροπή απέναντι στους γονείς και απέναντι στην κοινωνία. Πιο προσβλητική συμπεριφορά της εξουσίας δεν έχω ξαναδεί».

Όπως σημείωσε ο κος Αποστολίδης, η δικαιοσύνη πρέπει να αναζητήσει την αλήθεια και τις ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική εξουσία μέχρι τους σταθμάρχες, ενώ ζήτησε την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος για τη μεταφορά της δίκης στην Αθήνα ως τη μοναδική βιώσιμη λύση.

«Εγώ έθεσα το θέμα και θα το θέσω και έγγραφα προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Όπως είπα στην Πρόεδρο στη συνεδρίαση ότι με αυτές τις συνθήκες παραβιάζεται το άρθρο 6 περί δικαίας δίκης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπου και να πάτε δεν μπορεί να περπατήσετε παραπέρα. Την 1η Απριλίου θα ξανά θέσω το θέμα, την ένσταση, ότι ο χώρος δεν είναι λειτουργικός. Στον χώρο αυτό δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους προς υπεράσπιση».

«Αν δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή, τουλάχιστον εδώ, αξιοπρέπεια το να δικαστώ σύμφωνα με τους κανόνες μιας δίκαιης δίκης είναι ανεπίτρεπτο. Πρώτα απ’ όλα, κατά την άποψή μου προσβάλλει το ίδιο το δικαστικό σώμα. Εγώ ειλικρινά στη δίκη χάρηκα την αντοχή της Προέδρου να κρατήσει μια εκρηκτική κατάσταση μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν είναι δυνατόν».

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» - Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη

Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη - Βρέθηκε σε βάθος άνω των 30 μέτρων

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» - Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

