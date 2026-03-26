Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η αίθουσα δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της δίκης, με αποτέλεσμα συγγενείς, επιζώντες, κατηγορούμενοι και δικηγόροι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, πολλές φορές όρθιοι και χωρίς επαρκείς θέσεις.

Οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι είναι ψυχολογικά αβάσταχτο να συνυπάρχουν δίπλα στους κατηγορούμενους για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.

Δίκη Τεμπών: «Δίνει σε μια άνιση μάχη και παραμένει εκεί για να μαρτυρά αυτή η τραγωδία»

Μιλώντας στο MEGA ο Λουκάς Αποστολίδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, ανέφερε πως η τραγωδία των Τεμπών πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος για την κατάργηση της ασυλίας των πολιτικών προσώπων και την εκλογή της ανώτατης δικαστικής ηγεσίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη και την πολιτεία.

«Είναι μία μαρτυρία ζωντανή, μια πληγή ανοιχτή απέναντι στην κοινωνία μας, η οποία έχει συναισθανθεί αυτόν τον πόνο και απέναντι στο παχύδερμο, που λέω εγώ, κράτος, το οποίο δε λέει να συμμορφωθεί και τώρα που ξεκινήσαμε την κύρια δίκη, αλλά και -αν θέλετε- τη μήτρα της ευθύνης, η οποία βρίσκεται στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, όπου πολιτική εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και πρόθυμοι οργανισμοί και πρόσωπα έχουν την κυρίαρχη και πρωταρχική ευθύνη. Εάν αυτά τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια αποφασίσουν και κρίνουν ότι δεν υπάρχει ευθύνη στα πολιτικά πρόσωπα, έχω πει πολλές φορές, έχοντας πλήρη γνώση της δικογραφίας, ότι θα είναι μια απόδοση δικαιοσύνης λειψή. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα».

«Δίνει σε μια άνιση μάχη και παραμένει εκεί για να μαρτυρά αυτή η τραγωδία ότι θα πρέπει να οδηγήσει όχι μόνο στην ποινική τιμωρία, αλλά στη δυνατότητα μετασχηματισμού θεσμών στην ελληνική μας Δημοκρατία, όπως παράδειγμα έχουν βάλει μυαλό πλέον όλες οι πολιτικές παρατάξεις και λένε θα πάμε να αλλάξουμε το άρθρο 86, να μην υπάρχει αυτή η ασυλία».

Όσον αφορά την ακαταλληλότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης, είπε:

«Αυτό που έγινε είναι η μεγαλύτερη προσβολή και ντροπή απέναντι στους γονείς και απέναντι στην κοινωνία. Πιο προσβλητική συμπεριφορά της εξουσίας δεν έχω ξαναδεί».

Όπως σημείωσε ο κος Αποστολίδης, η δικαιοσύνη πρέπει να αναζητήσει την αλήθεια και τις ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική εξουσία μέχρι τους σταθμάρχες, ενώ ζήτησε την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος για τη μεταφορά της δίκης στην Αθήνα ως τη μοναδική βιώσιμη λύση.

«Εγώ έθεσα το θέμα και θα το θέσω και έγγραφα προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Όπως είπα στην Πρόεδρο στη συνεδρίαση ότι με αυτές τις συνθήκες παραβιάζεται το άρθρο 6 περί δικαίας δίκης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπου και να πάτε δεν μπορεί να περπατήσετε παραπέρα. Την 1η Απριλίου θα ξανά θέσω το θέμα, την ένσταση, ότι ο χώρος δεν είναι λειτουργικός. Στον χώρο αυτό δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους προς υπεράσπιση».

«Αν δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή, τουλάχιστον εδώ, αξιοπρέπεια το να δικαστώ σύμφωνα με τους κανόνες μιας δίκαιης δίκης είναι ανεπίτρεπτο. Πρώτα απ’ όλα, κατά την άποψή μου προσβάλλει το ίδιο το δικαστικό σώμα. Εγώ ειλικρινά στη δίκη χάρηκα την αντοχή της Προέδρου να κρατήσει μια εκρηκτική κατάσταση μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν είναι δυνατόν».