Πλημμύρισαν δρόμοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας-Εφιστάται η προσοχή των πολιτών
Προβλήματα προκάλεσε η βροχή σε δρόμους του δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.
«Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών σε περιοχές που οι δρόμοι δεν παρέχουν ασφάλεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων καθώς και να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τους, αν δε συντρέχει σημαντικός λόγος» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή έκλεισαν:
α) Ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.
β) Το κομμάτι του περιφερειακού δρόμου, από κατάστημα ζωοτροφών Αποστολογιωργάκη μέχρι τη διασταύρωση 133 Σ.Μ. για προληπτικούς λόγους, λόγω υπερχείλισης του παρακείμενου ρέματος σε πολλά σημεία.
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση όλων» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση.
*πηγή φωτογραφιών Δήμος Μινώα Πεδιάδας
- Χάρις Αλεξίου: Τι της είπε Γάλλος γιατρός όταν έχασε τη φωνή της
- Πλημμύρισαν δρόμοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας-Εφιστάται η προσοχή των πολιτών
- «Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
- Χρηματοδότηση 15.000.000€ σε Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για έργα ύδρευσης
- Μονέκε για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό: «Είμαι σίγουρος ότι γίνονται συζητήσεις»
- Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
- Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
- «Ο Αταμάν έκανε τη λάθος επιλογή με Χολμς και Γιούρτσεβεν»
