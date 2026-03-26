Πλημμύρισαν δρόμοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας-Εφιστάται η προσοχή των πολιτών

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

«Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών σε περιοχές που οι δρόμοι δεν παρέχουν ασφάλεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων καθώς και να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τους, αν δε συντρέχει σημαντικός λόγος» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή έκλεισαν:

α) Ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

β) Το κομμάτι του περιφερειακού δρόμου, από κατάστημα ζωοτροφών Αποστολογιωργάκη μέχρι τη διασταύρωση 133 Σ.Μ. για προληπτικούς λόγους, λόγω υπερχείλισης του παρακείμενου ρέματος σε πολλά σημεία.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση όλων» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση.

*πηγή φωτογραφιών Δήμος Μινώα Πεδιάδας