ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ.
- Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς - Στο νοσοκομείο 24χρονος
- Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
- Εξουδετερώθηκε η οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκε παρέα παιδιών στη Πεύκη
- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Με το σαρδάμ στις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ξεκινά ένα νέο βίντεο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο οποίο οι δημιουργοί αναφέρονται στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.
Υπενθυμίζεται ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου.
Το νέο βίντεο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για το συνέδριο
Στο νέο βίντεο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος, βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να αναφέρεται στον αγώνα των προγόνων μας και αντί για το ιστορικό 1821, να κάνει λόγο για το 1981, χρονιά επίσης ιστορική για την Ελλάδα, καθώς έφερε το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία για πρώτη φορά με 48,07%.
«Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας…» λέει ο Τασούλας, προκαλώντας σχόλια στα σόσιαλ ότι η ελευθερία ήρθε με την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου.
Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου υπό τους ήχους τραγουδιών της εποχής, κόσμος στους δρόμους τις πρωτεύουσας να πανηγυρίζει για την εκλογή του ΠΑΣΟΚ το 1981, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του… ΠΑΣΟΚ.
Δείτε το βίντεο:
- Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
- Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
- Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
- Επίθεση με τσεκούρι κατά αστυνομικών στους Αμπελόκηπους
- Ποιες ομάδες «βλέπει» στο Final Four της Euroleague o Μπόμπι Ντίξον (vid)
- PFAS: Απαγόρευση των «παντοτινών χημικών» ζητά επιστημονικός φορέας της ΕΕ
- Τι γίνεται με τον 6ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 6);
- Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
