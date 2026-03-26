Με το σαρδάμ στις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ξεκινά ένα νέο βίντεο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο οποίο οι δημιουργοί αναφέρονται στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Στο νέο βίντεο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος, βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να αναφέρεται στον αγώνα των προγόνων μας και αντί για το ιστορικό 1821, να κάνει λόγο για το 1981, χρονιά επίσης ιστορική για την Ελλάδα, καθώς έφερε το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία για πρώτη φορά με 48,07%.

«Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας…» λέει ο Τασούλας, προκαλώντας σχόλια στα σόσιαλ ότι η ελευθερία ήρθε με την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου υπό τους ήχους τραγουδιών της εποχής, κόσμος στους δρόμους τις πρωτεύουσας να πανηγυρίζει για την εκλογή του ΠΑΣΟΚ το 1981, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του… ΠΑΣΟΚ.

