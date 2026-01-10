Ολική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σχετικά με το ρόλο των δύο 22χρονων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τα δύο πρόσωπα που έφτασαν στην μεσσηνιακή πόλη από την Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη.

Εκτελεστής και όχι συνεργός

Αν και αρχικά ο 22χρονος Χ.Τ. είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές λέγοντας ότι είχε το ρόλο του συνεργού και ότι δεν μπήκε μέσα στο κάμπινγκ, η ανακρίτρια -που κάλεσε εκ νέου τους δύο 22χρονους– άλλαξε το κατηγορητήριο, δίνοντάς του ρόλο φυσικού αυτουργού στη διπλή δολοφονία, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του in στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το best.tv, ο 22χρονος συνεχίζει να αρνείται ότι εκείνος ήταν αυτός που πυροβόλησε εναντίον ιδιοκτήτη και επιστάτη του κάμπινγκ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στο εσωτερικό του χώρου που σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

«Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές. Ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό και νέο κατηγορητήριο που του αποδίδεται – γι’ αυτό και καλείται για δεύτερη φορά για συμπληρωματική απολογία – είναι πλέον φυσικός αυτουργός» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς, υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του έχει διάθεση «να πει αλήθειες…».

Παράλληλα, ο κ. Αλετράς αναφέρθηκε και στο αίτημα για προθεσμία μιας εβδομάδας για τη συμπληρωματική του απολογία –που δεν έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. «Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής της δικογραφίας είναι περίπου 650 GB, αυτά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να θεαθούν όλα προκειμένου να υπάρχει πλήρης υπερασπιστική γραμμή και άποψη» τόνισε ο δικηγόρος του 22χρονου.