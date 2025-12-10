Φοινικούντα: Ο 22χρονος που παραδόθηκε και παρίστανε τον συνεργό είναι ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας

Στο συμπέρασμα ότι ο 22χρονος που έχει προφυλακιστεί ως συνεργός, είναι τελικά εκείνος που πάτησε την σκανδάλη και πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξε η ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση της Φοινικουντας.

Το γεγονός αυτό ανατρέπει όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Πως έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του ανιψιού

Σήμερα το πρωί, εκδόθηκαν τρία νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό. Το πρώτο ήταν σε βάρος του ανιψιού του θύματος και το δεύτερο σε βάρος του επιχειρηματία και αδερφικού του φίλου.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στη Βούλα, στο σπίτι του δεύτερου με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να τους περνούν χειροπέδες και να τους οδηγούν στη ΓΑΔΑ όπου θα παραμείνουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, όπου στη συνέχεια θα πάρουν τον δρόμο για το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας έπαιξε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς έγινε ανάσυρση κρίσιμου υλικού και συγκεκριμένα μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία είχαν διαγραφεί από κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Παράλληλα, η ανακρίτρια για να προχωρήσει στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης αξιοποίησε τις άρσεις απορρήτου, αλλά και τις καταθέσεις που λάμβανε συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες.

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά έναν φίλο του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή ανθρωποκτονία και μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται.