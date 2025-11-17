Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.
- Τσίπρας για Πολυτεχνείο: 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας: Το συγκινητικό μήνυμα της 10χρονης κόρης τους που γεννήθηκε πρόωρα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί το μεσημέρι έφοδο σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας όπου εργαζόταν ο 22χρονος φερόμενος ως διπλός συνεργός στη δολοφονία.
Οι Αρχές πήραν από τα καταστήματα στοιχεία που ίσως θεωρούν σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως έγγραφα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα.
Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.
«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου σήμερα, μόλις πληροφορήθηκε ότι η Αστυνομία ήθελε να κάνει έλεγχο στο κατάστημα του υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με υπάλληλό του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους. Επίσης, αύριο θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί», λέει στο MEGA ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των ΝΕΩΝ και του Βήματος, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο MEGA, έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι του ανιψιού του δολοφονηθέντος.
«Έχει γίνει έρευνα από τις αστυνομικές Αρχές κάτω στη Μεσσηνία μετά από παραγγελία της ανακρίτριας για να βρουν ψηφιακά πειστήρια. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν ορισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μήπως βρεθούν κάποια στοιχεία συναλλαγών αλλά κυρίως να δουν και αν υπάρχει σε κάποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάποιες συνομιλίες που μπορεί να αφορούν την προεργασία ή έναν σχεδιασμό των συγκεκριμένων επιθέσεων», ανέφερε Βασίλης Λαμπρόπουλος.
«Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εικόνα και δεν φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία σε σχέση με τις αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν παραδοθεί. Εκεί υπάρχει απόλυτο σκοτάδι», κατέληξε.
Για κατάθεση και η φίλη του
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες η σύντροφος του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου για την υπόθεση το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανακρίτρια έχει προχωρήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το τι συνέβη πριν και μετά το διπλό φονικό.
Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.
Επιπλέον, φαίνεται πως δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή της κληρονομιάς.
iframe height=»100%» width=»100%»
src=»https://webtools-c98db5952cb54b358365984178fb898a.msvdn.net/embed/OWZ0kx0uBGxc?autoPlay=false»
frameborder=»0″ allowfullscreen>
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
- Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
- Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
- Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
- Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις