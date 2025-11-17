Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί το μεσημέρι έφοδο σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας όπου εργαζόταν ο 22χρονος φερόμενος ως διπλός συνεργός στη δολοφονία.

Οι Αρχές πήραν από τα καταστήματα στοιχεία που ίσως θεωρούν σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως έγγραφα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου σήμερα, μόλις πληροφορήθηκε ότι η Αστυνομία ήθελε να κάνει έλεγχο στο κατάστημα του υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με υπάλληλό του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους. Επίσης, αύριο θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί», λέει στο MEGA ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των ΝΕΩΝ και του Βήματος, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο MEGA, έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι του ανιψιού του δολοφονηθέντος.

«Έχει γίνει έρευνα από τις αστυνομικές Αρχές κάτω στη Μεσσηνία μετά από παραγγελία της ανακρίτριας για να βρουν ψηφιακά πειστήρια. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν ορισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μήπως βρεθούν κάποια στοιχεία συναλλαγών αλλά κυρίως να δουν και αν υπάρχει σε κάποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάποιες συνομιλίες που μπορεί να αφορούν την προεργασία ή έναν σχεδιασμό των συγκεκριμένων επιθέσεων», ανέφερε Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εικόνα και δεν φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία σε σχέση με τις αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν παραδοθεί. Εκεί υπάρχει απόλυτο σκοτάδι», κατέληξε.

Για κατάθεση και η φίλη του

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες η σύντροφος του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου για την υπόθεση το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανακρίτρια έχει προχωρήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το τι συνέβη πριν και μετά το διπλό φονικό.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Επιπλέον, φαίνεται πως δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή της κληρονομιάς.

