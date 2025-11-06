newspaper
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Φοινικούντα: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του φονικού – Τα ερωτήματα για τους στόχους και ο ρόλος του ανιψιού
Ελλάδα 06 Νοεμβρίου 2025 | 18:47

Φοινικούντα: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του φονικού – Τα ερωτήματα για τους στόχους και ο ρόλος του ανιψιού

Κλήθηκε και κατέθεσε για τέταρτη φορά, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τη Δικαιοσύνη να προσπαθεί να διαλευκάνει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε και κατέθεσε για τέταρτη φορά, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ο 33χρονος ανιψιός θεωρείται «πρόσωπο κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και τυγχάνει να γνωρίζει τον έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Αυτό σημαίνει πως η ανακρίτρια μπορεί να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες από εκείνον, όπως και από τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου που έχει στα χέρια της.

«Δεν έχει προλάβει ακόμα να πενθήσει τον θείο του. Από την πρώτη στιγμή, ήθελε να μεταφέρει την τέφρα του στο Στάδιο, ωστόσο δεν του έχει ακόμα επιτραπεί. Η ψυχολογική κατάστασή του, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στο χωριό και στην παλιά του ζωή, γιατί όλοι τον δείχνουν με το δάχτυλο και τον προδικάζουν ως ένοχο. Ο θείος του, τον προστάτευε και τον αγαπούσε σαν πατέρας του και αυτό το κενό είναι δυσαναπλήρωτο. Συνεργάζεται με τις Aρχές και την ανακρίτρια και είναι διαθέσιμος σε ό,τι του ζητήσουν», λένε πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον του ανιψιού.

Τα χτυπήματα

Υπενθυμίζεται ότι, ακριβώς έναν μήνα μετά το στυγερό έγκλημα, το MEGA έφερε στο φως νέο βίντεο ντοκουμέντο που ακούγονται καθαρά οι έξι πυροβολισμοί που έριξε ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δολοφόνος μπαίνει στη ρεσεψιόν και πυροβολεί δύο φορές. Μία στο κεφάλι και μία στο στήθος τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Έπειτα τρέχει πίσω από τον επιστάτη και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα. Ρίχνει ακόμη μία, που θεωρητικά πήγαινε για τον ανιψιό, αλλά τελικά σφηνώθηκε σε τροχόσπιτο.

Τα ερωτηματικά για τους στόχους

Έριξε έξι σφαίρες και οι πέντε πρώτες βρήκαν στόχο. Εξαιρετικά απίθανο εκτιμά εγκληματολόγος για έναν μη επαγγελματία δολοφόνο. Δύο νεαροί που ισχυρίζονται πως δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο στη ζωή τους είναι πραγματικά άξιο απορίας πώς κατάφεραν να βρουν στόχο και μάλιστα εν κινήσει, καθώς το δεύτερο θύμα έτρεχε πανικόβλητο μέσα στο σκοτάδι.

Σκότωσε το πρώτο θύμα και έξι δευτερόλεπτα μετά έριξε την πρώτη βολή και στο δεύτερο, κάτι που δείχνει πως μέλημα του δολοφόνου ήταν να σκοτώσει και όχι να ψάξει για λεφτά, τα οποία άλλωστε υπήρχαν στο πρώτο συρτάρι του γραφείου. Τα 1.500 ευρώ έμειναν άθικτα.

Από το πόσο γρήγορα έγιναν όλα, φαίνεται και το πόσο αδίστακτος ήταν ο δολοφόνος, αλλά και πόσο σίγουρος ποιους έπρεπε να εκτελέσει και πού. Οι Αρχές έχουν κάνει ήδη δύο φορές αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, επιχειρώντας να αντλήσουν και άλλα στοιχεία για την υπόθεση.

«Δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα γιατί έχουν αποφασίσει οι δικαστικοί λειτουργοί να κάνουν αυτήν την ανάλυση, που γίνεται ψηφιακά από την ΕΛ.ΑΣ., μάλλον χειροκίνητα. Δεν την έχουν παραγγείλει ακόμα, δεν την έχουν ξανά στείλει στην ΕΛ.ΑΣ. και λένε και οι αστυνομικοί ότι δεν γίνεται αυτή η ανάλυση η ψηφιακή χειροκίνητα, είναι πολύ σύνθετες οι κλήσεις, τα δεδομένα πρέπει να μπουν σε ειδικά προγράμματα. Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει αυτό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, για την υπόθεση.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

