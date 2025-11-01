Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ

Κοντά στην ολοκλήρωση είναι πλέον –25 ημέρες μετά– η αστυνομική αλλά και δικαστική έρευνα για το «θρίλερ της Φοινικούντας» με τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 50χρονου επιστάτη και φίλου του, με δράστες δύο 22χρονους φίλους από την Καλλιθέα που στόχευαν, όπως υποστήριξαν, την αρπαγή χρημάτων από το πρώτο θύμα τους.

Για τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση που περιέχει πολλά ανατρεπτικά αλλά και αντιφατικά στοιχεία, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι παραμένουν 4-5 κενά στους ισχυρισμούς των δύο νεαρών για τον τρόπο δράσης τους και εάν το κίνητρό τους ήταν τελικά η ληστεία.

Οι ίδιοι συμπληρώνουν ότι ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί απολύτως σαφή στοιχεία για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων ή και για «ηθική αυτουργία» συγγενών του 68χρονου με στόχο περιουσιακά στοιχεία του. Επισημαίνουν πάντως στα «ΝΕΑ» ότι «το τελευταίο αυτό σενάριο πράγματι στηρίζεται από ορισμένες σαφείς ενδείξεις και επιλογές των δραστών, υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές της υπόθεσης που ίσως το απομακρύνουν ως βασικό ενδεχόμενο».

Ταυτόχρονα, τα τελευταία 24ωρα παρουσιάζεται μια δυσπραγία στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μετά την επιλογή δικαστικών λειτουργών της Μεσσηνίας να προχωρήσουν στην εξέταση κρίσιμων στοιχείων από την άρση απορρήτου των συνομιλιών χωρίς την αρωγή αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από κεντρικές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα διαθέτουν και ειδικά ψηφιακά προγράμματα ταξινόμησης αυτών των δεδομένων.

Η σχετική έλλειψη συνεργασίας αποδίδεται στην επιφυλακτικότητα των δικαστικών λειτουργών ώστε να αποφευχθούν «διαρροές», με στελέχη της Κατεχάκη να υποστηρίζουν ότι «ίσως αυτή η έλλειψη συνεργασίας, κάτι που δεν υπάρχει σε εκατοντάδες άλλες ποινικές υποθέσεις, να δημιουργήσει ορισμένα πρόσκαιρα εμπόδια στην πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του εγκλήματος».

Το όπλο και το κινητό

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν πολλά κενά στις αναφορές των δύο 22χρονων (όπως είναι γνωστό, ο ένας αποδίδει στον άλλο τον ρόλο του εισβολέα – δολοφόνου), αφού φαίνεται να σκοτώνουν εν ψυχρώ τα θύματά τους χωρίς να ζητήσουν λεφτά και χωρίς τα θύματά τους να αντισταθούν. Ακόμη δεν ανέφεραν στους αστυνομικούς με σαφήνεια πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος όπως και τουλάχιστον ένα «πακιστανικό» τηλέφωνο που χρησιμοποίησαν.

Επίσης δεν αποσαφήνισαν τι απέγινε η περούκα που φέρεται να φορούσε ο δολοφόνος, πού άφησαν τα ρούχα τους κ.λπ. Ακόμη μεγάλη επιφυλακτικότητα υπήρξε από τους αστυνομικούς και στους ισχυρισμούς του ενός ότι επέστρεψε από τον τόπο του εγκλήματος αρχικά κολυμπώντας και στη συνέχεια πεζή με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα, χωρίς ωστόσο καμιά κάμερα να καταγράφει αυτό το δρομολόγιό του. Όπως και ότι γνώριζε από μαγαζί της Αθήνας, στο οποίο εργαζόταν, τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη που ήταν παρών στη δολοφονική επίθεση.

Οργανωμένο σχέδιο

Έτσι, με βάση τα παραπάνω σημαντικά κενά και δεδομένα οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν διεξοδικά το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για κληρονομικούς λόγους, καθώς και υποβοήθηση των δραστών να απομακρυνθούν από την περιοχή μετά τον διπλό φόνο.

Ωστόσο, σε αυτή την εκδοχή δολοφονίας εκ προθέσεως στη Φοινικούντα υπάρχουν άλλα σημεία προβληματισμού των ίδιων στελεχών, καθώς, όπως σημειώνουν, «αν υπήρξε σχέδιο εξόντωσης του 68χρονου, πώς εξηγείται η σπασμωδική διπλή επίθεση με αεροβόλο ενός από τους δύο 22χρονους εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο, με φερόμενο στόχο και τότε να του υφαρπάξει χρήματα; Εάν, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οργανωτής της εν ψυχρώ δολοφονίας ήταν συγγενής του ενός εκ των θυμάτων που επιβίωσε από την αιματηρή επίθεση, γιατί αυτός δεν περιέγραψε στους αστυνομικούς (σ.σ.: αφού ήταν ο μόνος που επιβίωσε) μία απόπειρα ληστείας, αφού αυτό θα υποβοηθούσε στο σχέδιό του να παραπλανήσει τις διωκτικές Αρχές; Επιπλέον, γιατί αναγνώρισε ως δολοφόνο έναν από τους δύο 22χρονους;».

