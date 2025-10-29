Μεσσηνία: Το ύποπτο όχημα την προηγουμένη του φονικού στη Φοινικούντα – Γεμάτο λεφτά το πορτοφόλι του «συνεργού»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το διπλό φονικό στη Μεσσηνία και στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσίασε το Live News έχει εντοπιστεί ένα ύποπτο αυτοκίνητο που βρέθηκε μία μέρα πριν τη δολοφονία, ακριβώς στο ίδιο σημείο που περίμεναν επί ώρες με το σκούτερ τους οι δράστες. Πρόκειται για λευκό αμάξι με τρεις επιβαίνοντες.

«Υπάρχουν σπίτια εδώ;»

«Προσπαθούν κάτι να με ρωτήσουν, δεν τους ακούω. Πηγαίνω λίγο κοντά. Δεν πλησιάζω πολύ γιατί είχα τους σωλήνες μπροστά και ακούω τον έναν να μου λέει ‘εδώ πέρα υπάρχουν σπίτια;’ και του λέω ‘ένα σπίτι υπάρχει εδώ πίσω’».

Η γυναίκα απόρησε όταν είδε το λευκό αμάξι γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που είδε κάποιον να περνά από το συγκεκριμένο σημείο.

«Μου έκανε εντύπωση γιατί τόσα χρόνια, πέραν από εμάς και τους διπλανούς, κανένας άλλος ποτέ δεν εμφανίστηκε».

Είναι άξιο απορίας πώς έτυχε σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος που δεν πατάει άνθρωπος, να βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής οι δύο δράστες με το σκούτερ τους και μία μέρα νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου, ένα ύποπτο λευκό αμάξι, που ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδρομή μέσα από χωματόδρομους και καλαμιές.

«Πάτησαν απότομα φρένο»

Η μάρτυρας περιγράφει στο Live News όλα όσα είδε εκείνο το μεσημέρι του Σαββάτου, παραμονή της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Έκανε εργασίες με τον σύζυγό της στο κτήμα, όταν ξαφνικά άκουσε ένα αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.

«Εμείς στο αγρόκτημα πήγαμε γύρω στις 11:30 και φύγαμε σίγουρα στις 14:00. Άρα αυτοί ήρθαν μεταξύ 12:30 και 14:00. Καθόμουν εγώ εκεί στο τσιμέντο και συγκεκριμένα στην πόρτα, και τους βλέπω ότι έρχονται προς το μέρος μας και με μία ταχύτητα η οποία έδειχνε ότι δεν ήξεραν ότι ήταν αδιέξοδο, γιατί εκεί πέρα είναι αδιέξοδο».

Το αμάξι φρενάρει απότομα μπροστά από το κτήμα της:

«Εκεί που αρχίζει το τσιμέντο, είναι κάτι πλαστικοί σωλήνες που βάζουμε ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι αδιέξοδο για να μην μπαίνει μέσα στα κτήματά μας. Βλέποντας αυτοί τους σωλήνες πατάνε απότομα φρένο και σταματάνε και αντιλαμβάνομαι ότι είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι δεν έχει κάτι άλλο παραπέρα».

Η γυναίκα αιφνιδιάζεται και πλησιάζει διστακτικά:

«’Εδώ ο δρόμος’, λέει ‘πού βγάζει;’. Του λέω ‘δεν βγάζει πουθενά, είναι αδιέξοδο. Εδώ τελειώνει ο δρόμος’. Κι όταν τους το είπα αυτό, κάθισαν κάποια δευτερόλεπτα, 20 – 30 δευτερόλεπτα, κάτι είπαν μεταξύ τους, έκαναν όπισθεν στη Ροδιά και έφυγαν».

Στο ίδιο σημείο με το σκούτερ

Μία μέρα αργότερα, κατά σατανική σύμπτωση, η γειτόνισσα θα δει στο ίδιο σημείο το περιβόητο σκούτερ των δραστών. Σύμπτωση ή μήπως μία ακόμη ένδειξη ότι υπάρχει και συνεργός των 22χρονων που με το λευκό αμάξι περιπλανήθηκε στα ίδια μέρη από όπου πέρασαν και οι δράστες με το μηχανάκι την επομένη;

«Και τον βλέπω να με κοιτάζει. Φορούσε ένα τζόκεϊ αυτός. Ήταν τρεις μέσα. Μπροστά δύο κι ένας πίσω. Ήταν σχετικά νεαροί στην ηλικία. Όχι όμως πολύ νεαροί, δεν ήταν παιδαρέλια. Πρόσωπο δεν διέκρινα γιατί χτυπούσε και ο ήλιος εκείνη την ώρα στο παρμπρίζ και με ‘τύφλωνε’, δεν μπορούσα να δω καλά».

Τσέκαρε τον χώρο, έκρυψε κάτι ή απλώς περνούσε τυχαία από το σημείο; Ο φερόμενος ως εκτελεστής πάντως στην πολύωρη απολογία του στην ανακρίτρια φέρεται να είπε:

«Σε όλη τη διάρκεια που ήμασταν μαζί, εγώ δεν είδα κανένα όπλο. Θεωρώ ότι πρέπει να το πήρε από κάποιο από τα σημεία που σταματήσαμε. Είμαι σίγουρος πως κάποιος μου την έχει στήσει. Πιστεύω ότι ο φίλος μου είχε βοήθεια και ότι το είχε σχεδιάσει με κάποιον άλλον. Εκείνος είχε το GPS και μου έδινε οδηγίες. Εγώ οδηγούσα γιατί μου αρέσει να το κάνω γενικά».

Το γεμάτο χαρτονομίσματα πορτοφόλι του δράστη

Στο μεταξύ μια νέα αποκάλυψη έρχεται στη δημοσιότητα. Όταν οι δύο δράσρες είχαν σταματήσει στο βενζινάδικο για να πάρουν ενεργειακά ποτά, ο νεαρός φερόμενος ως συνεργός, μπαίνει μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας και το κράνος του και ανοίγει το ψυγείο. Άνετος πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει.

Όπως διαπιστώνεται από το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News, ο δράστης, ενώ έχει καταθέσει στις Αρχές πως δεν είχε καθόλου χρήματα και γι’ αυτό πήγε να κάνει τη ληστεία, τελικά είχε πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στο πορτοφόλι του την ώρα που πήγε να πληρώσει τα ενεργειακά ποτά.

Τίποτα δεν μαρτυρά τι θα ακολουθήσει κι όλα δείχνουν ότι οι νεαροί νιώθουν απεριόριστη σιγουριά γι’ αυτό που πάνε να κάνουν, σαν κάποιος να είναι πίσω τους και να έχει οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια.