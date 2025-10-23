Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έρευνα για τη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί ερευνούν όλες τις καταθέσεις που έχουν δώσει τόσο οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες, όσο και οι συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

<br />

Ερευνούν τον ηθικό αυτουργό

Οι διαδοχικές συμπτώσεις, οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορούμενων και οι αποκαλύψεις για τις ύποπτες κλήσεις από τα «πακιστανικά» τηλέφωνα ενισχύουν το σενάριο πως εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας.

«Σίγουρα υπάρχει κι άλλο άτομο πίσω. Δεν γίνεται να ήρθαν μόνα τους δύο άτομα δύο ανθρώπους για τους λόγους που έχουμε ακούσει και είναι για γέλια», δήλωσε συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

Είναι η πρώτη φορά που στενός συγγενής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη λέει πως υπάρχει ηθικός αυτουργός, ο οποίος μάλιστα είναι μέσα από την οικογένεια.

-Είστε πεπεισμένος δηλαδή ότι υπάρχει και τρίτο άτομο.

-Σίγουρα.

-Είναι από την οικογένεια σας;

-Εδώ που έχουμε φτάσει δεν αποκλείω τίποτε. Δεν μπορεί να είναι ένας ξένος ένας τρίτος. Κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι. Δεν φωτογραφίζω κανέναν.

Και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχει και δεύτερο συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα η ανιψιά του 68χρονου, που υποπτεύεται πως στη δολοφονία εμπλέκεται κάποιος μέσα από την οικογένεια.

«Αυτή είναι η γνώμη και της εντολέως μου. Θεωρεί ναι ότι υπάρχει πρόσωπο οικογένειας και πρόσωπο εκτός οικογένειας που συνέδραμε σε όλο αυτό ναι», είπε η δικηγόρος ανιψιάς 68χρονου.

<br />

Το μυστήριο με το πλέξιγκλας

Ένα από τα πράγματα που έχουν δημιουργήσει ένα επιπλέον μυστήριο γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, είναι η ύπαρξη ενός πλέξιγκλας στο γραφείο που βρήκαν τραγικό θάνατο ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας την ώρα της δολοφονικής επίθεσης, έχει πει ότι ο θείος του καθόταν στο γραφείο όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Με βάση αυτή την περιγραφή, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνεται το πλέξιγκλας να είναι άθικτο, αφού και οι Αρχές μιλούν για πυροβολισμό με ευθεία βολή.

Και δεύτερο «πακιστανικό» τηλέφωνο

Όπως υπογραμμίζουν τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, που έχει αναλάβει την έρευνα, όταν «μιλήσουν» τα κινητά θα αποδειχθεί αν υπάρχει ηθικός αυτουργός και πιθανότατα και οργανωτής.

Οι Αρχές πάντως εξετάζουν ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο «πακιστανικό» τηλέφωνο εκτός από εκείνο του 22χρονου.

Παράλληλα, και ο φερόμενος ως εκτελεστής που εξακολουθεί να λέει πως δεν πυροβόλησε, μιλά ανοιχτά για τρίτο πρόσωπο. Υποστηρίζει πως τον έμπλεξαν και πως δεν καταλαβαίνει γιατί ο ανιψιός τον αναγνώρισε ως τον δράστη της επίθεσης.

«Τον πίεζε η οικογένειά του»

Χαρακτηριστική για την οικογένεια του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είναι μια μαρτυρία από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολλά, καθώς ήταν ίσως ο πιο κοντινός άνθρωπος στο 68χρόνο θύμα.

«Έφευγε το πρωί, πήγαινε στο άλλο το μαγαζί γιατί δούλευε και τη νύχτα και ήταν όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ αργά έμενε στο κάμπινγκ. Και δεν έκανε ένα μπάνιο. Δηλαδή ένα μπάνιο στη θάλασσα δεν είχε κάνει. Δούλευε, ήταν εκεί και μου έλεγε έχω κουραστεί, αλλά δεν γίνεται μόνο του. Όλοι ζητάνε κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω».

Όταν ρωήτηθηκε τι τον είχε πιέσει τόσο πολύ, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που ζήταγαν, εκείνος απάντησε: «Οι δικοί του φαντάζομαι».

Ο 68χρόνος έχει περιγραφεί ως δοτικός αλλά και δεσποτικός, εργασιομανής αλλά και συγκεντρωτικός, οι φίλοι του έβλεπαν έναν άνθρωπο πιεσμένο που όμως δεν παραχωρούσε καμία εργασία να την κάνει κάποιος άλλος.

«Μα δεν μπορούσε να το δουλέψει ο (ανιψιός) ήταν μικρό παιδί. Ούτε ήξερε και ούτε και ήθελε έτσι όπως τον έβλεπα. Τι να δουλέψει; Αυτός όποιον έβρισκε, του έλεγε «έλα έτσι». Μα έτσι έκανε… όποιον γνώριζε «Α! έχω κάμπινγκ! Έλα!». Και γι’ αυτό είχε και επιστάτη για να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ο άνθρωπος γιατί έφευγε και ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά» πρόσθεσε.

Τον είχε τρομάξει η απόπειρα

Κομβικό σημείο στην ζωή του φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που δέχτηκε πριν λίγο καιρό, φαίνεται πώς από την μία διασκέδαζε ή προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να φανεί ψύχραιμος κι από την άλλη αναζητούσε καταφύγιο στο κάμπινγκ.

«Πρώτα από όλα ότι ανησυχούσε. Ότι αυτός που τον χτύπησε πίσω από αυτό κρύβεται άτομο με συμφέρον. Δεν ήξερε ποιος είναι. Ένιωσε ότι θα είναι ασφαλής και γι’ αυτό πήγε να μείνει στο κάμπινγκ, έτσι πίστευε ότι επειδή θα έχει και κόσμο, αποκλείεται. Πίστευε ότι αυτό το άτομο που κρυβόταν πίσω από αυτό, το έκανε για εκφοβισμό, όχι ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι νόμιζε και το έπαιρνε στα αστεία» πρόσθεσε το πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου.