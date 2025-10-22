Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Υπάρχει ή όχι εμπλοκή άλλων προσώπων στο μυστηριώδες έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη;

Όπως φαίνεται αυτό θα απαντηθεί μόλις μιλήσουν τα κινητά τηλέφωνα. Το μόνο σίγουρο για τις Αρχές είναι πως οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Τι λέει ο «συνεργός»

Από την μια, είναι η περιγραφή του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού που λέει πως ο φίλος του σκότωσε και πως μάλιστα εκείνος δεν είχε καν ιδέα ότι οπλοφορούσε.

«Όταν είδα για πρώτη φορά το περίστροφο τον ρώτησα τι το θέλει και μου απάντησε ‘με αυτό θα ρίξω μία στον αέρα και μόλις το ακούσει ο γέρος, όχι μόνο θα μου δώσει όλα τα λεφτά του, μέχρι και την μάνα του θα μου δώσει’».

Άλλα λέει ο «εκτελεστής»

Κι από την άλλη, ο συγκατηγορούμενος του λέει ακριβώς το αντίθετο. Πως άλλος πυροβόλησε και πως ουσιαστικά εκείνος δεν ήξερε τίποτα και απλά εκτελούσε χρέη οδηγού.

«Σε όλη την διάρκεια που ήμασταν μαζί εγώ δεν είδα κανένα όπλο. Θεωρώ ότι πρέπει να το πήρε από κάποιο από τα σημεία που σταματήσαμε. Εγώ δεν είχα λόγο κανέναν να σκοτώσω. Δεν μου είπε τι είχε στο μυαλό του να κάνει, μόνο ότι θα πάμε Φοινικούντα και θα μοιράσουμε την διαδρομή μένοντας το βράδυ στην Καλαμάτα. Εκείνος είχε το gps και μου έδινε οδηγίες. Εγώ οδηγούσα γιατί μου αρέσει να το κάνω γενικά».

Και από αυτά που λένε οι δύο κατηγορούμενοι, οι Αρχές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποιος ήταν ο εκτελεστής, ποιος ο συνεργός. Και αν υπήρχε και τρίτο άτομο που έδινε τις εντολές.

Το κουβάρι των σχέσεων στο διπλό φονικό

Για την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου συνεργάτη του έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι. Συμπτωματικά εκτός από φίλοι έχουν υπάρξει και συνάδελφοι στην ίδια επιχείρηση.

Εργοδότης τους τότε ο άνδρας που τυγχάνει να είναι και ο αδελφικός φίλος του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε. Κι αυτός ο περίεργος κύκλος συνδέσεων δεν σταματά εδώ.

Όπως προέκυψε από την δημοσιογραφική έρευνα, ο 33χρονος ανιψιός είχε συναντήσει περισσότερες από μία φορές τον 22χρονο νεαρό που μαζί με τον συγκατηγορούμενο του έμελλε να δολοφονήσουν τον θείο του.

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Είχε εντυπωσιαστεί και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, που τον έβλεπε να καπνίζει πούρα και να έχει ακριβό αμάξι. Εγώ πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3-4 φορές. Νομίζω ότι στο μαγαζί είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δεν δούλευε», έχει πει στη κατάθεσή του ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου συνεργού.

Ο 22χρονος φαίνεται πως από το 2022 και μετά περιτριγύριζε το κάμπινγκ και τους ανθρώπους του. Κι οι συναντήσεις αυτές δεν σταμάτησαν ούτε μετά το φονικό.

«Πρέπει να είχε έρθει και πέρσι στο κάμπινγκ. Φέτος εμείς ήρθαμε στην Αθήνα από 31 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτώβρη. Είχαμε δει και τον 22χρονο και είχαμε μια τυπική κουβέντα. Μετά την καύση στις 10/10 πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο, αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του», πρόσθεσε η σύντροφος του ανιψιού.

Η σχέση εργοδότη – ανιψιού

Ενώ εργοδότης και ανιψιός είχαν τόσο καλή σχέση, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρώτος δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τον δεύτερο πως ο δράστης που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές ήταν τελικά υπάλληλος του.

«Όταν κλήθηκα στην αστυνομία για αναγνώριση και αναγνώρισα τον 22χρονο συνεργό πήρα τον εργοδότη και φίλο μου και του είπα ότι ήταν ο υπάλληλός του. Εκείνος μου απάντησε: ‘Ναι, το κατάλαβα, θα στο έλεγα’, αλλά δεν με είχε πάρει να μου πει κάτι νωρίτερα», ανέφερε ο ανιψιός.

Θολό το τοπίο και ως προς την κλήση που έγινε στον εργοδότη λίγη ώρα μετά το διπλό φονικό.

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω εγώ με τον εργοδότη, το πρώτο άτομο μετά την επίθεση που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω», είπε ο ανιψιός. Αλλά ο εργοδότης λέει πως σε αυτή την κλήση μίλησε απευθείας με τον κολλητό του φίλο και όχι με την κοπέλα του.

«Στις 5/10 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε ‘σκότωσαν τον θείο μου φοβάμαι έλα να με βοηθήσεις’ μιλήσαμε ένα λεπτό», επεσήμανε ο εργοδότης.

Το κρίσιμο πάντως είναι να βρεθούν από την άρση απορρήτου οι επικοινωνίες (κλήσεις και μηνύματα) του «πακιστανικού» τηλεφώνου που φέρεται να άνηκε στον φερόμενο ως συνεργό.