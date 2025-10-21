newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:34

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Spotlight

Στα χέρια των ειδικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκονται οι άρσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με αποκάλυψη που έκανε το Live News, o 22χρονος φερόμενος συνεργός είχε δύο κινητά πάνω του. Ο ίδιος έχει πει ότι τα πέταξε σε κάποιο σημείο πριν φθάσει από την Καλαμάτα στην Αθήνα.

Το λάθος με τα δύο κινητά

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Αυτό το λάθος- όπως το χαρακτηρίζει η αστυνομία- με τα δύο κινητά που είχε ο 22χρονος μπορεί τελικά να είναι το «κλειδί» στο να λυθεί το μυστήριο των επικοινωνιών και των κινήσεων του.

Σημειώνεται πως συνολικά οι Αρχές έχουν ανοίξει και ελέγχουν επτά κινητά, εκ των οποίων τα δύο είναι των θυμάτων που δεν έχουν δώσει κάτι, τα υπόλοιπα είναι των δύο συλληφθέντων κι όσων θεωρούνται ύποπτοι.

Τα αποτελέσματα από τα κινητά τηλέφωνα, σε συνδυασμό με την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού αναμένεται να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία και να οδηγήσουν τις επόμενες ημέρες στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των ερευνών.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ νέο υλικό από κάμερες παρουσίασε το Live Νews. Στις εικόνες φαίνεται ο 22χρονος λίγα μέτρα από τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, το πρωί της επομένης της δολοφονίας. Είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου περίοπου 40 λεπτά προτού επιβιβαστεί στο λεωφορείο με προορισμό την Αθήνα.

Ο 22χρόνος φερόμενος ως συνεργός κρατάει στα χέρια του ένα σάντουιτς και έναν καφέ. Δείχνει ήρεμος και άνετος, σαν να μην έχει γίνει τίποτα τις προηγούμενες ώρες.

Εμφανίζεται να περπατά με ένα περίεργο χαρακτηριστικό στο βάδισμά του. Είναι η λεπτομέρεια που τον πρόδωσε και οι Αρχές τον ταυτοποίησαν όταν πήραν στα χέρια τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Τι λέει η υπάλληλος που εξυπηρέτησε τον 22χρονο

«Πέρασε γύρω στις 6 και μισή το απόγευμα και μου φάνηκε από την αρχή περίεργος, επειδή συνήθως δεν πληρώνουν ένα καφέ με πενηντάρικο. Γενικά όλη του η αύρα ήταν περίεργη. Μετά τον είδα στην τηλεόραση και έμοιαζε αρκετά. Κοιτούσε συνέχεια στο πάτωμα».

Ερωτώμενη η υπάλληλος αν είχε δει ξανά τον 22χρονο απάντησε ότι είχε πάει ξανά στο κατάστημα.

«Είχε βρεθεί ξανά στο κατάστημα το Σάββατο το πρωί, από όσο ξέρω».

Ο νεαρός περπατά κουτσαίνοντας, τρώει κάτι στο χέρι και πίνει καφέ. Φτάνει στη γωνία, σταματά για λίγο, σαν να ετοιμάζεται να περάσει απέναντι, αλλά τελικά χάνεται πίσω από μία κολόνα και παραμένει εκεί για 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα.

Η ώρα είναι 18:49 και το λεωφορείο φεύγει 19:30.

Περιμένει να περάσει η ώρα, ώσπου να ανέβει στο λεωφορείου του ΚΤΕΛ.

Άλλαξε ρούχα

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, ο 22χρονος φοράει ριγέ μπλουζάκι με γιακά και κουμπιά, και ένα φαρδύ τζιν παντελόνι.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που σε άλλο βίντεο, μία μέρα πριν, ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ. Μαζί με τον 22χρονο φίλο του θα φτάσουν λίγες ώρες μετά στη Φοινικούντα και θα δολοφονήσουν εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Σε αυτό το βίντεο, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός φαίνεται ξεκάθαρα ότι φοράει λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και έχει ένα τσαντάκι περασμένο χιαστή.

Δύο διαφορετικές εικόνες του ίδιου ανθρώπου, με απόσταση ελάχιστων ωρών, που όμως έχουν μεσολαβήσει δύο δολοφονίες. Είναι η απόδειξη ότι ο 22χρονος μετά το φονικό άλλαξε ρούχα.

«Κατέβηκα, έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν τύπου δερμάτινου που φορούσα, τα έβαλα στη θήκη κιθάρας που σας είπα και την έδωσα στον Ι.Μ. Από τη θήκη είχα βγάλει ένα παντελόνι τζιν και μία κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο τα οποία και φόρεσα», είπε ο ίδιος στην απολογία του.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

