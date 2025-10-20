Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Σε τρία νέα πρόσωπο φαίνεται να οδηγούν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Όλα δείχνουν ότι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν δεν είναι οι μόνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα.

Η συνεχιζόμενοι έρευνα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται τουλάχιστον άλλα τρία άτομα.

Οικονομικό το κίνητρο του εγκλήματος

Όπως αποκάλυψε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό ο οποίος φαίνεται να είχε βάλει στο μάτι την μεγάλη περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο οργανωτής της δολοφονικής επίθεσης, που φέρεται να φρόντισε για το όπλο, το μεταφορικό μέσο και τα κινητά τηλέφωνα μιας χρήση που χρησιμοποίησαν οι 22χρονου εκτελεστές.

Και τέλος πρόκειται για μια γυναίκα η οποία φαίνεται να οδηγεί ένα λευκό βαν και εικάζεται ότι ήταν αυτή τελικά που βοήθησε και μετέφερε τουλάχιστον τον έναν 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται ότι πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας μετά τη δολοφονική επίθεση στη Φοινικούντα.

Τα στοιχεία

Οι Αρχές καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του πλαζ και να δέσουν την υπόθεση με αδιάσειστα στοιχεία για την εμπλοκή των τριών αυτών προσώπων.

Δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να δρομολογηθούν από την ανάλυση των στοιχείων που έλαβε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. μετά την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων.

Οι μαραθώνιες απολογίες των δύο συλληφθέντων

Μετά από σχεδόν 16 ώρες που απολογούνταν, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα οδηγούνται στις φυλακές Ναυπλίου με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η ώρα ήταν 04.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία στα δικαστήρια της Καλαμάτας.

Οι δύο νεαροί πέρασαν σχεδόν όλη τη νύχτα επιχειρώντας να αποποιηθούν των ευθυνών τους, ρίχνοντας ο ένας στον άλλον το βάρος για το ποιος μπήκε τελικά στην σκηνή του εγκλήματος και πάτησε την σκανδάλη.

Πρώτος στα δικαστήρια έφτασε ο 22χρονος Ελληνοβρετανός. Στην απολογία του επέμεινε πως δεν ήταν ο εκτελεστής αλλά ο συνεργός, υπογραμμίζοντας ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του.

«Εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ@λ@. Μου είπε ότι πήγαν να του επιτεθούν και πυροβόλησε στον αέρα και μάλλον τους τραυμάτισε. Ανεβήκαμε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Δεν είχα εγώ κανέναν λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

Διαψεύδει τον αυτόπτη μάρτυρα

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν γνώριζε πως ο φίλος του οπλοφορούσε και ότι πρότεινε ο ίδιος να πάνε στην Αστυνομία όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί.

«Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του όπλο αλλιώς δεν θα έδινα το όνομά μου στο ξενοδοχείο που μείναμε στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και του είπα να πάμε στην Αστυνομία γιατί έβλεπα στις τηλεοράσεις τι γινόταν και του είπα να πάμε να τα πούμε όλα γιατί δεν αντέχω άλλο».

Μάλιστα, διέψευσε την περιγραφή που έδωσε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του θύματος για τα ρούχα που φορούσε το μοιραίο βράδυ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 20.00 το βράδυ, έφτασε στα δικαστήρια και ο δεύτερος 22χρονος, που παραδόθηκε μόνος του. Η δική του απολογία κράτησε μέχρι το πρωί. Επέμεινε ότι είναι ο συνεργός και ότι μετά τη δολοφονία κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα.

«Μαζί μας είχαμε μία θήκη κιθάρας στην οποία είχα τοποθετήσει ένα περίστροφο, ασημί, και μια ξανθιά περούκα. Όταν φτάσαμε ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ ενώ τον περίμενα στη μοτοσυκλέτα στην είσοδο. Λίγο αργότερα άκουσα 5 – 6 πυροβολισμούς και ένα άτομο να ζητάει βοήθεια. Μετά ο φίλος μου επέστρεψε λέγοντας μου ‘κάτσε πίσω, οδηγάω εγώ’».