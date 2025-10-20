Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για την υπόθεση με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές και παρουσιάστηκε ως συνεργό της διπλής δολοφονίας.

Το ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο που εξασφάλισε το βίντεο, «είμαστε στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τον φερόμενο ως συνεργό να επιτίθεται στον άτυχο 68χρονο, σε αυτήν την περίπτωση προσπαθεί να τον ληστέψει. Θα δούμε πως τον κυνηγά, τον πυροβολεί με ένα αεροβόλο όπλο. Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να τον χτυπήσει με μία μπλούζα, με ένα άσπρο ρούχο. Κατορθώνει να επιβιώσει, πλην όμως μερικές ημέρες αργότερα δολοφονείται από τα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο συγκεκριμένος από αυτήν την ομάδα των δραστών».

«Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπουμε ότι πάει στην αρχή στο αυτοκίνητό του, τον ακολουθεί, γίνεται μία συμπλοκή, προσπαθεί να τον χτυπήσει, να τον διώξει με το ρούχο. Ο μαυροντυμένος 22χρονος προτάσσει το όπλο του, τον κυνηγάει, προσπαθεί πάλι ο άνθρωπος να κρυφτεί κάπου και να γλιτώσει, όμως βλέπουμε ότι συνέχεια τον ακολουθεί ο μαυροντυμένος, τον ξαναπλησιάζει, γίνεται αυτό για περίπου 1 λεπτό».

Τελικά, από αυτήν την πρώτη απόπειρα ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει.