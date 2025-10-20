Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε το MEGA, οι Αρχές έχουν μαρτυρία που κάνει λόγο για δύο συναντήσεις μεταξύ του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.

Οι δύο συναντήσεις στην Αθήνα

Όπως λέει η μαρτυρία, οι δύο άνδρας είχαν συναντηθεί δύο φορές στην Αθήνα ενώ είχαν προηγηθεί οι δύο επιθέσεις κατά του 68χρονου της οποίας έχει παραδεχθεί ότι έκανε ο 22χρονος.

Μετά από αυτές τις συναντήσεις ακολούθησε η δολοφονική επίθεση στο κάμπινγκ.

Για την ώρα κανείς δεν μπορεί να πει αν οι συναντήσεις αυτές ήταν τυχαίας ή συνδέονται με κάποιον τρόπο με τα όλα τα γεγονότα είχαν προηγηθεί και ακολούθησαν.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Στο μεταξύ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. έλαβε τα δεδομένα ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων από τη σάρωση του χώρου και «αναμένεται αύριο να υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι η σάρωση του χώρου προκειμένου να δουν το τηλέφωνο των δραστών, να εντοπιστεί κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να ανήκει, το πακιστανικό, στον 22χρονο αναφερόμενο ως συνεργό ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ούτε τι το έκανε αλλά και ποιος είναι ο αριθμός του, προκειμένου να δουν αν αυτό επικοινώνησε τις κρίσιμες ώρες με κάποιο από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα κάποιων συγγενικών προσώπων».

Τα στοιχεία

«Όλο αυτό το πλέγμα των σαρώσεων και των επικοινωνιών τις κρίσιμες ώρες, λίγο πριν και λίγο μετά από τη δολοφονία, έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται αύριο να αναλυθούν. Θα αναλυθούν και θα ενταχθούν στη δικογραφία δεδομένα από κάποιες παρακολουθήσεις που υπήρχαν προ της παράδοσης του 22χρονου, δηλαδή από την στιγμή του φόνου μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο:

«Το τρίτο μεγάλο ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη θήκη κιθάρας. (…) Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί, αυτός που πήρε τη θήκη να έμεινε στην ύπαιθρο εκείνο το βράδυ, κοντά στο κάμπινγκ, μέσα στο κάμπινγκ, γι’ αυτό δεν φαίνεται πουθενά στις κάμερες».