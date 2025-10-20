Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας

«Πήγα στην Φοινικούντα για να βοηθήσω τον φίλο μου σε μία εκβίαση. Εκείνος εισέβαλε στο κάμπινγκ και μου είπε βγαίνοντας ότι πυροβόλησε στον αέρα. Μετά μου είπε ότι είχε κανονίσει να γυρίσει χωρίς εμένα κι εγώ ξεκίνησα να επιστρέψω μόνος. Αυτός πήρε μαζί του μετά και την θήκη της κιθάρας που είχαμε κουβαλήσει μέχρι την Φοινικούντα. Το σκούτερ που χρησιμοποιήσαμε μας το είχαν αφήσει στο Μοναστηράκι, απ΄ όπου εμείς το πήραμε».

Οι αναφορές αυτές – όπως αποκαλύπτει το in – στην διάρκεια της χθεσινοβραδινής απολογίας του 22χρονου κατηγορούμενου ως δολοφόνου στην εγκληματική επίθεση με δύο νεκρούς , της 5ης Οκτωβρίου στην Φοινικούντα δίνει μία διάσταση στο επονομαζόμενο «θρίλερ της Μεσσηνίας».

Ο 22χρονος που εκπροσωπείται νομικά από τον ποινικολόγο Δημ. Γκαβέλα δήλωσε ότι είχε υποβοηθητικό ρόλο στην επίθεση που θα αφορούσε «πίεση» προς τον δολοφονηθέντα 68χρονο ιδιοκτήτη του camping για να του αποσπασθούν χρηματικά ποσά,

Με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους δικαστικούς αρωγούς να διερευνούν ποιο μπορεί να είναι –αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του – το σύστημα υποστήριξης των δύο δραστών και το οποίο τους έδωσε εντολές για αυτή την φονική επίθεση. Με τις έρευνες να εστιάζονται τις τελευταίες ημέρες σε τέσσερα σημεία «κλειδιά» της μυστηριώδους υπόθεσης:

Πρώτον: Που βρίσκεται η θήκη κιθάρας που φέρεται να μετέφερε μέχρι το κάμπινγκ ο συνεπιβάτης , φερόμενος «συνεργός» , κι η οποία φέρεται να περιείχε το όπλο, την περούκα του δράστη κι ίσως ρούχα που φορούσαν οι δράστες την στιγμή της φονικής επίθεσης και τα άλλαξαν μετά. Ο 22χρονος συνεργός υποστήριξε ότι την πήρε μαζί του ο συνομήλικος φερόμενος ως δολοφόνος που επέστρεψε με το σκούτερ στην Αθήνα. Ούτε όμως από τις κάμερες που «κάλυψαν» την επιστροφή του 22χρονου αμέσως μετά την φυγή του από την Φοινικούντα αλλά κι ούτε από τις έρευνες των αστυνομικών στα πρανή του δρόμου και τις πέριξ περιοχές εντοπίσθηκε το εν λόγω αντικείμενο , τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (σ.σ η έρευνα συνεχιζόταν).

Δεύτερον: Πως επέστρεψε στην Καλαμάτα ο αναφερόμενος «συνεργός» (ΣΣ εκπροσωπείται νομικά από το ν γνωστό δικηγόρο Αθηνων κ Χαράλαμπο Λυκούδη) αφού δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο διέλευσης του , πεζός, να κινείται προς την μεσσηνιακή πρωτεύουσα . Όπως δηλαδή είχε υποστηρίξει ο ίδιος , μιλώντας στους αστυνομικούς μετά την αυτόβουλη εμφάνιση του. Κι αυτό με το δεδομένο ότι στις κάμερες των ΚΤΕΛ Μεσσηνίας που καταγράφεται να εισέρχεται(ΣΣ 23 ώρες μετα το διπλό φονικό) και να εκδίδει εισιτήριο δεν φαίνεται καθόλου «ταλαιπωρημένος» με ρούχα στεγνά και με χαρτονομίσματα που δεν φαίνονται ότι έχουν καταστραφεί από την αναφερόμενη από τον ίδιο είσοδο του στην θάλασσα. Με τον ίδιο ν αρνείται ν αναφέρει στους αστυνομικούς το δρομολόγιο του προ Καλαμάτα (ΣΣ ώστε να επιβεβαιωθεί από καταγραφες τοπικών καμερών) ώστε ν αποδείξει τους ισχυρισμούς του και να υποβοηθήσει την δυσμενή θέση του. Με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον μετέφερε στην Καλαμάτα κάποιο άλλο όχημα με αγνωστους συνεργούς του.

Τρίτον: Γιατί ο 22χρονος «συνεργός» είχε πάρει μαζί του «πακιστανικό» κινητό αφού το αναφερόμενο σχέδιο του ήταν να προχωρήσει σε εκφοβιστική επίθεση και ληστεία μόνο με τον 22χρονο φίλο του με τον οποίο είχαν μαζί ξεκινήσει από την Αθήνα και δεν μνημονεύεται ότι υπήρχε άλλο εγκληματικό σχέδιο διαφυγής κλπ, ούτε τρίτο πρόσωπο.

Ο 22χρονος υποστήριξε ότι πήρε το εν λόγω τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή GPS για να κινηθεί στην Μεσσηνία . Κάτι όμως προκαλεί απορίες αφού είχε μεταβεί στην Φοινικούντα και στο κάμπινγκ της περιοχής το 2022 και το 2024 , ενώ μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επιτεθεί δύο διαδοχικές φορές, στην ίδια περιοχή στον θείο του. Επιπλέον η μετακίνηση από την Καλαμάτα προς Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη κι άλλες περιοχές δεν θεωρείται ότι είναι σύνθετη κι αρκεί κάποιος να ακολουθήσει κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Εντύπωση προκαλεί ακόμη ότι ο 22 χρονος δεν αποκάλυψε στους αστυνομικούς τον αριθμό του κινητού του αλλά και που το πέταξε (ο ίδιος υποστήριξε ότι το έριξε σε υπόνομο). Με το δεδομένο ότι ο ίδιος εμφανίσθηκε οικειοθελώς στην ΕΛ.ΑΣ. (σ.σ μετά πάντως την δημοσιοποίηση φωτογραφίας του σκουτερ και με δεύτερο επιβάτη δηλαδή τον ίδιο). Με τους αστυνομικούς να εντυπωσιάζει αυτή η «αποσπασματική ειλικρίνεια» αλλά και τα κενά στις αναφορές του 22χρονου.

Τέταρτον: Κύριο ζητούμενο για τους αστυνομικούς είναι να βρεθούν από τις σαρώσεις κεραιών στην περιοχή, από τις εξετάσεις συσκευών ύποπτων προσώπων, από τις αναλύσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών από αριθμούς κινητών που ανήκουν σε πρωταγωνιστές της υπόθεσης , τυχόν ύποπτες κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις κρίσιμες στιγμές (σ.σ όπως και πριν και μετά την επίθεση).

Κι οι οποίες μπορεί να αφορούν επικοινωνίες μεταξύ των δραστών από τυχόν εντολείς τους ή άγνωστους συνεργάτες τους. Κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Κι αυτό με το δεδομένο ότι ο 22χρονος φερόμενος ως δολοφόνος των δύο ανδρών στο κάμπινγκ φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι ο 22χρονος φίλος του είχε επικοινωνία με άγνωστο άτομο προ της διπλής ανθρωποκτονίας. Χωρίς όμως να αποσαφηνίζει οτιδήποτε σχετικό…

Ωστόσο σε αυτή την εκδοχή δολοφονίας εκ προθέσεως στην Φοινικούντα, ύπαρξης ηθικού αυτουργού στην επίθεση, υποστηρικτικής ομάδας κλπ υπάρχουν ορισμένα άλλα στοιχεία που προκαλούν σχετικό προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Πρώτον γιατί υπήρξε αυτή η ανοργάνωτη διπλή επίθεση με αεροβόλο του 22χρονου εναντίον του 68χρονου στην Φοινικούντα τον περασμένο Σεπτέμβριο;

Γιατί αν το αρχικό σχέδιο των δύο δραστών ήταν να δολοφονήσουν εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη του camping και τον 50χρονο επιστάτη κι ενώ πορεύθηκαν μαζί μέχρι το σημείο του φόνου, μετά αποφάσισαν να κινηθούν χωριστά.

Κι αυτό γιατί φαινόταν ότι το σχέδιο τους ήταν να μεταβούν και να φύγουν από την Φοινικούντα μαζί.

Ηταν πράγματι για αυτούς μια απρόσμενη «κακή» εξέλιξη ο διπλός φόνος (σ.σ ενώ το σχέδιο τους ήταν η ληστεία όπως έχουν υποστηρίξει) και για αυτό μετά κινήθηκαν αυτόνομα;

Όμως μήπως αυτή η επιστροφή στην Αθήνα με δύο διαφορετικούς τρόπους ήταν μέρος του αρχικού σχεδιασμού τους; Επιπλέον γιατί αποφασίσθηκε από τους αναφερόμενους «υποστηρικτές» των δραστών να προσφέρουν τρόπο διαφυγής και κάλυψης σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, μόνο στον ένα 22χρονο που μετέβη αρχικά στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας κι όχι και στους δυο;