Επί έξι ώρες κατέθετε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τονίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είπε ότι δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν είχε πάει ποτέ ξανά στη Φοινικούντα.

Για να πείσει για τα λεγόμενά του, «πατούσε» συνεχώς στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. Ανέφερε επίσης ότι είχαν πάει μαζί με τον άλλον 22χρονο μόνο για εκβιασμό.

Ο 22χρονος έχει δώσει στην Αστυνομία τόσο το τηλέφωνό του όσο και την ταυτότητά του με την οποία ενοικίαζε το διαμέρισμα στην Καλαμάτα.

Ο ίδιος, σε όλους τους τόνους, αμφισβητεί την αναγνώρισή του από τον ανιψιό του θύματος, ως τον άνθρωπο που δολοφόνησε τα δύο θύματα: Τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Δείχνει τον -μέχρι πρότινος- φίλο του, ως εκείνον που μπήκε στο κάμπινγκ και στη ρεσεψιόν που έγιναν όλα… Ο φίλος του, που υπενθυμίζεται ότι παραδόθηκε στην Αστυνομία και φέρεται να είναι ο συνεργός, είναι ο επόμενος που μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας, για να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι πραγματικά συνέβη στη Φοινικούντα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαβέλα είναι η ακόλουθη: Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, έκανε λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας», υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

«Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες. Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή. Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας.

Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε. Η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια· τώρα μόλις ξεκίνησε. Έχουμε, λοιπόν, αρκετή πορεία μπροστά μας… Επαναλαμβάνω ότι ο εντολέας μου επιθυμεί να αποδειχθεί η αλήθεια μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Από αυτό το βήμα, εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει πλέον το πράσινο φως, για να εξετάσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, για το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.