19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι – Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι – Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές

Οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κλειδί θεωρούνται οι άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, με τις Αρχές – που συνεχίζουν την έρευνα- να  θεωρούν πιθανή την εμπλοκή περισσότερων ατόμων στις δολοφονίες που έγιναν στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο φερόμενος συνεργός ισχυρίζεται πως δεν πυροβόλησε, ενώ ο φερόμενος εκτελεστής υποστηρίζει ότι πήγε μόνο για τα χρήματα και πως ο άλλος άνοιξε πυρ.

Μετά το μακελειό, ο εκτελεστής διέφυγε ψύχραιμα με λευκό σκούτερ, ενώ ο συνεργός ισχυρίζεται πως διέφυγε κολυμπώντας ως την Καλαμάτα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας

Φοινικούντα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι – Κατέθεσαν μάρτυρες κλειδιά

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα στις 12:00, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό. Οι δικηγόροι των δύο 22χρονων επισκέφθηκαν χθες τους εντολείς τους στα κρατητήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν για έξι ώρες και τριάντα λεπτά. Η ανακρίτρια εστιάζει σε ένα περίεργο τηλεφώνημα που έγινε μετά το έγκλημα, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού.

Ο εργοδότης έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το τεταμένο οικογενειακό κλίμα μεταξύ του θύματος και της ανιψιάς του, με την οποία είχε έντονη διαμάχη για μία ανακαίνιση στο κάμπινγκ. Ο 68χρονος μάλιστα πίστευε πως η ανιψιά και ο γιος της ενδέχεται να συνδέονται με προηγούμενη απόπειρα εναντίον του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών σύμφωνα με την  ΕΡΤ, βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

«Θυμίζει αστυνομική ταινία» – Πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Για πολλά αναπάντητα ερωτήματα έκανε λόγο στο Action24 ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Πρώτον, ποιος σκότωσε, ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε; «Δεν ομολόγησε κάποιος από τους δύο». Επίσης, «ποιοι άλλοι συμμετείχαν στο έγκλημα ως συνεργοί και ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός;». Ακόμη, «ποιο είναι το κίνητρο αυτού του εγκλήματος;». «Πού είναι το όπλο; Τι είχαν πίσω στην κιθάρα;».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, «ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας πρέπει να απαντήσει γιατί αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε, σύμφωνα με αυτό που είπε, ότι έτρεξε για να φύγει ενώ ήταν μέσα στη ρεσεψιόν και αυτός που πυροβόλησε τον θείο του ήταν δύο βήματα μπροστά του. Μιλάμε για έναν θηριώδη άνθρωπο που με το δάχτυλο να τον χτυπούσε και έμαθα ότι έχει κάνει και πολεμικές τέχνες. Μπορούσε να τον δέσει κόμπο σε δευτερόλεπτα. Θα μου πεις μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε και γι’ αυτό να έτρεξε…».

«Αυτή η υπόθεση είναι για βιβλίο και για ταινία, έχει τέτοια πλοκή μέσα και τόσα ερωτηματικά, είναι αστυνομική ταινία», σχολίασε.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

