Μεσσηνία: Οι σχέσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον ανιψιό του – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 18:31

Μεσσηνία: Οι σχέσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον ανιψιό του – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Ο 33χρόνος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και ένας από τους βασικούς κληρονόμους του 68χρονου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Vita.gr

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Οι σχέσεις που είχαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε και ο 33χρονος ανιψιός του που ήταν μπροστά στο έγκλημα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι έρευνες εστιάζονται και στη διαθήκη που άφησε ο 68χρονος αφού καθιστά βασικό κληρονόμο της μεγάλης περιουσίας του τον 33χρονο.

Οι συγγενείς του μιλούν για έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν είχε τίποτα να χωρίσει με τον θείο του.

Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου

Ωστόσο, η ανιψιά του 68χρονου παρουσιάζει ένα άγνωστο περιστατικό που είχε διαδραματιστεί πριν χρόνια.

«Σχετικά με τη σχέση του θείου μου με τον ανιψιό του που με ρωτάτε, τώρα τελευταία ήταν πολύ καλή. Πριν όμως από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές του 2017, για ενάμιση μήνα, για να μείνω και ενώ έλειπα για 10 μέρες στην Αθήνα, έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια ανιψιό ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό του Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».

Όμως για πολλούς ο ανιψιός βρίσκεται στο κάδρο και οι υπόνοιες για τις σχέσεις του με τον θείο του δίνουν και παίρνουν.

Το φιλήσυχο προφίλ του ανιψιού «χαλάει» από την επίθεση στη δημοσιογράφο. Πρώτη φορά ο ίδιος μετά το βράδυ της 5ης Οκτώβριου βγαίνει στο προσκήνιο και έρχεται αντιμέτωπος με τα φώτα της δημοσιότητας.

Για τις Αρχές ο ανιψιός του θύματος θεωρείτο άνθρωπος «κλειδί». Ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, ήταν αυτός που περιέγραψε τα ακριβή χαρακτηριστικά του πιστολέρο και εν τέλει αυτός που με το χέρι του έδειξε τον άνθρωπο που εκτέλεσε τον θείο του.

«Αιχμές» κατά του ανιψιού από τον συνήγορο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού

Το θρίλερ του διπλού φονικού παίρνει νέα τροπή μετά τις καταγγελίες του δικηγόρου του 22χρονου που κατηγορείται ως πιστολέρο της Φοινικούντας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γκαβέλας, μίλησε για «υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα», αναφερόμενος στον ανιψιό του θύματος.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» εξηγεί γιατί έκανε αυτή τη δήλωση.

«Ο εντολέας μου έχει από την αρχή μία θέση, πως δεν πυροβόλησε αυτός. Η αναγνώριση και η μαρτυρία αντιμετωπίζονται με μία επιφύλαξη. Γενικά είμαι επιφυλακτικός. Μπορεί να μην είδε καλά ή να υπάρχει σκοπιμότητα.

Και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν ο πιστολέρο θα επιμείνει στην γραμμή ενοχοποίησης του ανιψιού αλλά κυρίως αν η στάση του αυτή είναι αντιπερισπασμός ή κομμάτι στρατηγικής που βασίζεται σε ντοκουμέντα και αποδείξεις.

Ο δικηγόρος του αναφέρει στην εκπομπή: «Ο πελάτης μου δεν ήξερε ότι θα γίνει έγκλημα. Η γενική τοποθέτηση είναι πως δεν γνώριζε ούτε την ύπαρξη του όπλου. Τα πρόσθετα στοιχεία θα τα πει στην ανακρίτρια».

Μαρτυρία για τον ανιψιό και την αλλαγή της διαθήκης του θύματος

Παράλληλα, στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε ένας συγγενής του θύματος, ο οποίος αναφέρθηκε στον ανιψιό του 68χρονου αλλά και στους δύο δράστες.

«Δεν πρέπει να τους βάλουν μέσα; Αφού είναι τσογλάνια. Έχουν μάθει να κάθονται στις καφετέριες και εδώ δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες να μαζέψουν ελιές. Όλοι το παίζουν μποντιμπιλντεράδες. Ο ανιψιός έχει μεγαλύτερη περιουσία από τον μπάρμπα. Εγώ κοιτάω τα χωράφια. Εγώ έκανα τις δουλειές του μπάρμπα μου. Και γνωρίζω πέντε πράγματα καλύτερα. Ο μικρός έχει πολύ μεγαλύτερη περιουσία από τον μπάρμπα μου. Δεν υπάρχει λόγος με το παιδί. Το παιδί ίσα ίσα. Αυτός θα έφευγε, θα σηκωνόταν να φύγει. Δεν υπήρχε λόγος ούτε κίνητρο από κανέναν. Άστο να δούμε τι θα πουν αυτά τα τσογλάνια που είναι εκεί πέρα. Εγώ τον κοίταξα στα μάτια και του λέω: Έχεις κάνει μ… πες μου. Και ξέρεις τι μου λέει; ‘’Είμαι καθαρός’’, μου λέει. ‘’Με πυροβολάνε όλοι, δεν ξέρω τι να κάνω’’».

Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται σ΄ ένα περιστατικό που σημειώθηκε ανάμεσα στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και σ΄ έναν υπήκοο Γερμανίας με τον οποίο είχε διαφορές.

«Εγώ έχω δώσει το όπλο μου. Εδώ ήταν άλλα τα αίτια. Την καραμπίνα μου του έχω δώσει (του 68χρονου θανόντος) . Είχε κάτι διαπλεκόμενα με έναν Γερμανό εδώ πέρα που είχε πουλήσει ένα χωράφι. Και με έστελνε εμένα κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνω να κοιτάω άμα ήρθε ο Γερμανός ή άμα δεν ήρθε ο Γερμανός. Ο Κ… μου ζητάει το όπλο και μου λέει: ”Δεν μου δίνουν άδεια οπλοφορίας και θέλω το όπλο σου γιατί φοβάμαι”. Είχε φάει ξύλο τότε».

Ο συγγενής του 68χρονου αναφέρεται και στην ανιψιά του θύματος. Όπως λέει, το θύμα άλλαξε τη διαθήκη του εξαιτίας της ανιψιάς του.

«Την Α… γιατί την έκανε πέρα νομίζεις; Την ανιψιά του, αυτή που λένε. Γιατί υποψιαζόταν ότι του έφερε το υπουργείο Εργασίας μέσα στο κάμπινγκ. Την πέταξε έξω από τη διαθήκη. Αν δεν του έδινα εγώ το όπλο θα είχα εγώ τις σχέσεις αυτές που είχα εγώ με τον μπάρμπα μου; Εγώ πήγα και υπέγραψα τη διαθήκη που πήγαμε την τελευταία φορά. Ούτε ο μικρός τη γνώριζε ότι έχουμε κάνει διαθήκη ούτε και η άλλη ήξερε. Εμένα ο μπάρμπας μου όταν υπέγραψα εγώ τη διαθήκη πήγαμε τρία άτομα εκεί πέρα. Του λέω τι έπαθες ρε θείε; Αλλάζεις τις διαθήκες σαν τον παππού μου, σαν τα πουκάμισα. Ο Κ… δεν γούσταρε την ανιψιά του για αυτό που είχε γίνει και για αυτό και άλλαξε τη διαθήκη του. Όσο του έλεγες ναι, ήσουν ο καλύτερος άνθρωπος.

»Είχα βρει το κουμπί του και ήξερα τι παίζεται. Εμένα όταν με έβαλε στο σπίτι μέσα και μιλήσαμε, αυτός κάτι φοβόταν. Όπως συζητάγαμε μου λέει: ”Έφτασα μια ηλικία, είμαι εβδομήντα χρονών, βαρέθηκα εδώ κάτω να κάθομαι. Θα πουλήσω το στάδιο να πάω στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα να πάρω μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία με 15-20 διαμερίσματα του μικρού, να έχει ένα εισόδημα. Το κάμπινγκ δεν πουλιέται Σκέφτομαι να έρθεις εσύ που είσαι δικός μου άνθρωπος να σου δώσω τι μίνι μάρκετ. Να κάτσεις εσύ με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Ό,τι βγάλεις κράτησέ τα και να έρχεσαι 3-4 ώρες το πρωί εδώ πέρα (στο κάμπινγκ) να μπορείς να βοηθάς τον Δ… μέχρι να μπει και να πατήσει στα πόδια του το παιδί”».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Απόρρητο