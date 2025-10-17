Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο 22χρονων φερόμενων ως ηθικού και φυσικού αυτουργού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, η ΕΛ.ΑΣ ερευνά κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο Live News οι Αρχές ζήτησαν από τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία να τους αναφέρει την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας από το σημείο της δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του

Ο 22χρονος είπε πως αναμένει τον δικηγόρο του και αύριο θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία έχει καταθέσει ότι μετά τη δολοφονία, τσακώθηκε με τον άλλον 22χρονο και από τη Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας και περπατώντας σε δύσβατα σημεία, μία απόσταση με το αυτοκίνητο άνω των 60 χιλιομέτρων.

Επίσης υποστήριξε ότι πέταξε το κινητό του τηλέφωνο επειδή είχε βραχεί, και ότι δεν θυμάται τον τηλεφωνικό αριθμό που είχε.

Πού έμεινε εκείνο το βράδυ

Παράλληλα δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς πλήρωσε το ξενοδοχείο που έμεινε εκείνο το βράδυ στην Καλαμάτα, αφού όπως ισχυρίζεται είχε κολυμπήσει με τα ρούχα και αν είχε χρήματα θα είχαν και αυτά βραχεί όπως το κινητό.

Από εκεί πέρα η Αστυνομία αναζητά και την θήκη κιθάρας που φαίνεται να είχαν μαζί τους οι δύο δράστες όταν πήγαιναν στη Φοινικούντα.

Μέσα σε αυτήν είχαν το φονικό όπλο, που δεν έχει εντοποστεί ακόμα, και μια ξανθιά περούκα που φόρεσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας.