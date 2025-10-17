newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 16:51

Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Νέα στοιχεία γύρω από την πολύκροτη υπόθεση εντοπίζουν συνεχώς οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 55χρονος επιστάτης, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί δύο 22χρονοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

Νέα κατάθεση του ανιψιού

Βασικός μάρτυρας στη διπλή δολοφονία είναι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη που ήταν μπροστά στην επίθεση του 22χρονου δολοφόφου.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έχει ήδη καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό θα δηλώσει δια του δικηγόρου του, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των δύο 22χρονων συλληφθέντων.

Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή ο 33χρονος μετέβη ξανά μαζί με τη σύντροφό του στα δικαστήρια της Καλαμάτας, για να δώσουν κατάθεση. Η διαδικασία συνεχίζεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σύντροφος του 33χρονου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλυφθεί, ο 33χρονος λίγο μετά τη διπλή δολοφονία τηλεφώνησε από το κινητό της συντρόφου του σε πρόσωπο που σχετίζεται με τον 22χρονο εκτελεστή.

«Κλειδί» οι απαντήσεις από την άρση των κινητών

Το κίνητρο της ληστείας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο με τα στοιχεία που αναμένονται από την ανάλυση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων να θεωρούνται κάτι παραπάνω από κρίσιμα.

Υπήρχε ηθικός αυτουργός που για την ώρα δεν έχει συλληφθεί; Υπήρχε άτομο που βοήθησε το δίδυμο των συλληφθέντων στην διαφυγή; Υπήρχαν άτομα που γνώριζαν για τη διπλή δολοφονία και προτίμησαν να σιωπήσουν;

Τις κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα στοιχεία που θα λάβουν οι αστυνομικοί από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, όλων των συσκευών που ήταν ενεργοποιημένες την ώρα της επίθεσης στο κάμπινγκ.

Το «πακιστανικό» κινητό

Μεγάλο ερώτημα είναι το «πακιστανικό» τηλέφωνο που κρατούσε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του εκτελεστή, για το οποίο ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βράχηκε και το πέταξε μετά το έγκλημα. Για ποιο λόγο όμως πήρε μαζί του ένα τηλέφωνο που ήταν δικό του και γιατί τη νύχτα του διπλού φονικού το ξεφορτώθηκε; Πού είχε τηλεφωνήσει και ποια μηνύματα είχε στείλει τις επίμαχες ώρες;

Με δεδομένο ότι οι αστυνομικοί γνωρίζουν τον αριθμό αναμένουν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να δουν με ποιους και πότε επικοινώνησε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, τι μηνύματα δέχθηκε και έστειλε όπως και επίσης από ποιο σημείο εξέπεμψε για τελευταία φορά».

Είναι ξεκάθαρο ότι οι αστυνομικοί δεν πιστεύουν την εξήγηση που τους έχει δώσει ο 22χρονος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεφορτώθηκε το κινητό τηλέφωνο.

Συνεχίζουν τις αντιφάσεις

Οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται και πέφτουν σε αντιφάσεις. Τα όσα έχουν υποστηρίξει για ένα χτύπημα με αποκλειστικό στόχο τα χρήματα του δολοφονημένου επιχειρηματία αποδομούνται.

Στο συρτάρι του γραφείου του, ο 68χρονος είχε 1.580 ευρώ μέσα σε πορτοφόλι, που όμως ο δολοφόνος δεν έψαξε για να πάρει. Χρήματα στην τσέπη του παντελονιού του, είχε και ο νεκρός επιστάτης, χωρίς και πάλι ο δράστης να ψάξει. Το ίδιο είχε συμβεί και στην απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου. Και τότε, στις 7 Σεπτεμβρίου, οι δράστες δεν έψαξαν για χρήματα.

«Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απέξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ… Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», ανέφερε ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Από την άλλη όμως, ο 22χρονος, που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ υποδεικνύει ως δολοφόνο τον φίλο του: «Μίλησα στον φίλο μου (τον άλλον 22χρονο) και αποφασίσαμε να πάμε μαζί και να τον απειλήσουμε. Να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία».

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος του, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον φερόμενο ως συνεργό και περιέγραψε πώς γλίτωσε από τα χέρια του.

«Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άνδρας στόχευε προς το μέρος μου, καθώς είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον επιστάτη. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα, όσο πιο γρήγορα μπορούσα».

