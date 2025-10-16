Τη σύλληψη δύο 22χρονων ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός του εγκλήματος. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Η μαρτυρία τουρίστριας

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, από κατάθεση τουρίστριας στην αστυνομία προκύπτει ότι ο εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία πυροβόλησε και προς το μέρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, η τουρίστρια φέρεται να είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς και σε κάποια στιγμή είδε κάποιον να φεύγει από τη ρεσεψιόν προς τη δική της πλευρά και κάποιον από πίσω του να τον κυνηγάει. Μάλιστα, μία σφαίρα έφυγε ενώ πυροβολούσε ο δράστης τον ανιψιό και καρφώθηκε στο τροχόσπιτό της.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «είναι μία σημαντική μαρτυρία που επιβεβαιώνεται και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, που λένε ότι ο 68χρονος πυροβολήθηκε εν ψυχρώ μέσα στη ρεσεψιόν, μετά σε απόσταση 30 μέτρων βρέθηκε η σορός του επιστάτη και σε απόσταση 55 μέτρων από τη ρεσεψιόν βρέθηκε σφηνωμένη η σφαίρα στο τροχόσπιτο της συγκεκριμένης γυναίκας».

«Επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε η καταδίωξη του ανιψιού από τον δράστη», κατέληξε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η γυναίκα αυτή αποτελεί τον δεύτερο αυτόπτη μάρτυρα στο διπλό έγκλημα μετά τον 33χρονο ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ.