Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος που έγινε μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της η αδερφή του 68χρονου.

Μέσα από την αναπαράσταση, η αδελφή του εκλιπόντος επιθυμεί να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο νεαροί συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.

Εξετάζεται το αίτημα

Αν γίνει δεκτό το αίτημα η αναπαράσταση θα πρέπει να γίνει πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων η οποία έχει οριστεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι 22χρονοι θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς το τι συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

«Δεν τον σκότωσα εγώ, δεν είχα λόγο»

Οι δύο νεαροί κατά την προανάκριση κατέθεσαν στην Αστυνομία με τον έναν να δείχνει τον άλλον ως τον δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα και τον υπέδειξε ο φίλος του ως τον φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας αρνείται την κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπή Live News, o 22χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς τα εξής:

«Τον 22χρονο τον γνωρίζω χρόνια, είμαστε φίλοι. Το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό του και όλο κάτι τον απασχολούσε και δεν ήταν όπως παλιά. Μου μίλησε για όσα είχαν συμβεί, μου είπε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε με τον 68χρονο να μιλήσει εκείνος τον προσπερνούσε, τον κορόιδευε και του έδινε φραγκοδίφραγκα. Δεν μου μίλησε για εκβιασμό».

«Εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε από την Αθήνα και μου είπε ότι θα πάει να τον βρει. Έφερε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω αν είναι δικό του. Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ…».

«Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

«Παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή με τον 68χρονο»

Ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές εμφανίστηκε ως συνεργός στο έγκλημα. Ομολόγησε ότι γνώριζε τα θύματα και παρουσίασε ως κίνητρο τον οικονομικό εκβιασμό που ήθελε να κάνει στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κλαμπ στη βάση της σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί από το θύμα πριν 3 χρόνια.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το 2022 είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μιλώντας στο Live News περιγράφει όλα όσα έγιναν το 2022.

«Το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω. Μετά φώναζα ότι θα καλέσω την αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς μου: ”Πάρε αυτά για να μην μιλήσεις”».