Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε
Τις εξελίξεις που έχουν προκύψει γύρω από το θρίλερ με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξετάζουν οι Αρχές, μετά και τη σύλληψη των δύο 22χρονων.
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει, μεταξύ άλλων, και το δρομολόγιο διαφυγής του 22χρονου συνεργού, ο οποίος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς είπε ότι έφυγε από το κάμπινγκ κολυμπώντας και περπατώντας, φτάνοντας τελικά στην Καλαμάτα από όπου πήρε λεωφορείο του ΚΤΕΛ για την Αθήνα.
Εξετάζεται κάποιος να τον φυγάδευσε
Σε αυτοψία του MEGA στο σημείο, αποδεικνύεται πως τα λεγόμενα του 22χρονου δεν συνάδουν με την διαδρομή που λέει πως ακολούθησε, καθώς πρόκειται για πολλά χιλιόμετρα.
«Αυτό είναι εντελώς απίστευτο», λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.
Πλέον στο στόχαστρο των αστυνομικών μπαίνει ένα πιθανό τρίτο πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να φυγάδευσε τον νεαρό από την περιοχή.
