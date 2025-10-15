Στην Καλαμάτα οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Συνεχίζεται η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό

Στην Καλαμάτα μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ, μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι δύο τους θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, καθώς ο ένας ομολόγησε τη συμμετοχή του ως συνεργός, ενώ ο άλλος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της επίθεσης από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως συνεργός, είχε προσέλθει μόνος του στη ΓΑΔΑ, όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση, ενώ αποκάλυψε και τα στοιχεία του ανθρώπου που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Ο 22χρονος συνεργός υποστήριξε πως ο 68χρονος ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 και ότι εκβίαζε τον ιδιοκτήτη αποσπώντας του μικροποσά, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να μην θεωρούν βάσιμο αυτό το σενάριο.

Μέσω… τηλεφώνου ο ηθικός αυτουργός

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικού του ελληνικού FBI που ερευνούν την υπόθεση έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις συνομιλίες που είχαν οι δύο 22χρονοι από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συνεργός συνομίλησε με άγνωστο άτομο ενώ βρισκόταν έξω από το κάμπινγκ, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι ενδεχομένως στην άλλη άκρη της γραμμής να βρισκόταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Αυτό το σενάριο ενισχύεται και από την άρνηση του 22χρονου συνεργού να παραδώσει στις Αρχές το κινητό του τηλέφωνο. Μιλώντας στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως συνεργός ανέφερε ότι το έχει πετάξει σε κάποιο υπόνομο.

Ωστόσο, θα γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και σάρωση των στιγμάτων κινητής τηλεφωνίας για να φανούν οι κινήσεις και οι συνομιλίες των δύο 22χρονων.