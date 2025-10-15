Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με τις Αρχές μετά τη σύλληψη του δράστη και του συνεργού του (που είχε νωρίτερα παραδοθεί παρουσία δικηγόρου), να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να αναγνώρισε χωρίς καμία αμφιβολία τον έναν από τους δύο 22χρονους ως τον δράστη της εν ψυχρώ διπλής δολοφονίας.

Η αναγνώριση θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης και ενισχύει τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την παρουσία των δύο νεαρών στον τόπο του εγκλήματος.

Εμπλοκή νέου προσώπου

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν και τον ηθικό αυτουργό της επίθεσης, καθώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μόλις οι δύο 22χρονοι έφτασαν έξω από το κάμπινγκ όπου βρίσκονταν τα θύματα, επικοινώνησαν με τρίτο πρόσωπο. Το άτομο αυτό, λίγη ώρα αργότερα, φέρεται να τηλεφώνησε σε συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των θυμάτων – γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο νεαροί, που μέχρι στιγμής αρνούνται τις κατηγορίες, αλληλοκατηγορούνται κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, με τον έναν να προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στον άλλο. Οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες τους και τα νέα δεδομένα από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιών ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και ενδεχομένως εκτελέστηκε με τη συμμετοχή ή καθοδήγηση και άλλου προσώπου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο για τους συλληφθέντες όσο και για το τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος του στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος συνεργός αρνήθηκε να παραδώσει στους αστυνομικούς το κινητό του τηλέφωνο, λέγοντας ότι το έχει πετάξει σε έναν υπόνομο. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την έρευνα για τις επικοινωνίες και τα δεδομένα που θα μπορούσαν να βρουν –ακόμα και διεγραμμένα- για την σοκαριστική διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, τα οποία ενδέχεται να «ξεκλειδώσουν» κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.