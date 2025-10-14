Συνελήφθη 22χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Οι ισχυρισμοί του στη ΓΑΔΑ

Σε ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση του από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του camping στην Φοινικούντα αλλά και σε μία παράλληλη προσπάθεια υφαρπαγής χρημάτων του φέρεται να έχει προχωρήσει ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στην ΓΑΔΑ για το διπλό φονικό προ δέκα ημερών στην συγκεκριμένη περιοχή της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος που ήταν συνεπιβάτης στο δίτροχο με οδηγό τον εκτελεστή του 68χρονου και του 50χρονου επιστάτη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι διαμένει στην Αθήνα (σ.σ. όπως κι ο αναφερόμενος ως δολοφόνος), γνωρίζει νεαρό συγγενή του θύματος κι ότι συχνά ερχόταν στην περιοχή της Μεθώνης – Πύλου και στην Φοινικούντα.

Σε αναφορές που κρίνονται μέχρι τώρα ασαφείς κι ανεξακρίβωτες και γίνεται μία πλήρης προσπάθεια να προσδιορισθεί το ακριβές κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Παράλληλα εντός των επομένων ωρών αναμένεται κι η σύλληψη του συνεργού του 22χρονου αλλά πιθανόν κι άλλων προσώπων.