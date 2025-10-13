Μεσσηνία: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Η αγοραπωλησία που «στράβωσε»

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει και η τεράστια περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι εκτιμήσεις έχουν αποκλίσεις αλλά αφήνουν κοινό τόπο πως ο άντρας που δολοφονήθηκε ίσως είχε περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. «Όλη η διαφωνία που έχει προκύψει στην οικογένεια γίνεται για την αμύθητη περιουσία. Είναι πάνω από 30 εκατομμύρια», λέει μαρτυρία στο MEGA.

Άλλωστε όπως σημειώνουν οι άνθρωποι της αγοράς το κάμπινγκ βρίσκεται σε μια περιοχή της Φοινικούντας που θεωρείται «φιλέτο» και το ενδιαφέρον δεν είναι αμελητέο από επενδυτές.

Η αγοραπωλησία που «στράβωσε»

Μεγάλη περιουσία και μεγάλο το μυστήριο και για κάτι άλλο, για την απόφαση του θύματος να αφήσει εκτός της την ανιψιά του. Τι συνέβη και η πολυαγαπημένη ανιψιά δεν πήρε μερίδιο; Είναι η κοπέλα που όσο ζούσε, της έδινε τα πάντα.

Στην ανιψιά που άφησε εκτός της κληρονομιάς του, το 2016 «έγραψε» οικόπεδο 805 τμ. στη θέση Τσοπελάκι Φοινικούντας. Κράτησε την επικαρπία. Στη συνέχεια το οικόπεδο πουλήθηκε σε έναν Γερμανό. Τα λεφτά τα μοιράστηκε ο 68χρονος και η οικογένεια της ανιψιάς. Το τίμημα ήταν 170.000 ευρώ.

Μαρτυρία στο MEGA αναφέρει για την αγοραπωλησία:

– Μάρτυρας: Είχε βρει έναν Γερμανό που ήθελε να χτίσει ένα οικόπεδο, νομίζω πολλά λεφτά κιόλας, αλλά τελικά το οικόπεδο κατέληξε εκτός σχεδίου. Δεν μπορούσε να χτίσει ο Γερμανός και του ζητούσε τα λεφτά πίσω και δεν του τα έδινε (το θύμα) και τον απειλούσε. Οι αστυνομικοί στο κινητό του έχουν βρει απειλές από αυτόν. Κάποιοι αστυνομικοί είπαν ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει σύλληψη, ξέρουν ποιος είναι, ότι δεν είναι συγγενικό πρόσωπο και όλα αυτά που λένε, είναι καθαρά οικονομικό. Έχουν μαζέψει πολλά στοιχεία από το κινητό του. Πέρα από τον Γερμανό, τον απειλούσαν και άλλοι για λεφτά, έκανε δουλειές με χρήματα. Έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο. Αλλά αυτός ο Γερμανός είχε τρελαθεί, ζητούσε πολύ τα λεφτά του.

Του έδωσε ένα οικόπεδο, δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή αν του το βρήκε. Ο Γερμανός, δεν μπορούσε να χτίσει σε αυτό το πράγμα τίποτα, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε ούτε να το ξαναπουλήσει ο άνθρωπος και του ζητούσε τα λεφτά πίσω. Δεν του έδινε ο Κώστας.

– Δημοσιογράφος: Ο Γερμανός πριν πόσο καιρό εμφανίστηκε;

– Μάρτυρας: Το καλοκαίρι. Με τον συγκεκριμένο δεν μπορούσες να βγάλεις άκρη εύκολα, είχε πάρα πολλά νεύρα και τον είχε απειλήσει ο Γερμανός. Νομίζω είχε στείλει άνθρωπο να τον απειλήσει, είχε γίνει και αυτό γνωστό.

Άλλη μαρτυρία, αναφέρει:

«Ο Γερμανός αγόρασε ένα οικόπεδο από τον (68χρονο) πριν δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. 100.000 ευρώ μου φαίνεται αν δεν κάνω λάθος. Τσακωθήκανε αυτοί. Ο άλλος τον απειλούσε στο κινητό του, τον απειλούσε, του έστελνε μηνύματα. Άμα κοιτάξουνε τα mail του θα δούνε και τα μηνύματα που του είχε στείλει αυτός που τον απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει. Του έκανε και με δικηγόρο αγωγή. Αλλά ο (…) δεν του έστειλε ποτέ απειλητικό μήνυμα, τον απέφευγε με πολλή ηρεμία. Απλώς μου έλεγε ότι του στέλνει απειλητικά μηνύματα και μάζεψέ μου στις ελιές και άμα σου πει τίποτα θα σε πληρώσω εγώ μου λέει. Εγώ του λέω δεν παίρνω λεφτά από εσένα».

Ο φόβος για πιθανό χτύπημα και οι απειλές

Όπως σημειώνει:

«Μου είχε πει να περνάω από το αγροτικό, από το σπίτι, να δω άμα έχει έρθει, όταν είχε φάει την πρώτη πιστολιά. Πήγα δύο τρεις φορές και μετά βαριόμουν δεν… το αψήφησα, ξέρω εγώ γιατί δεν μου είχε πει και τίποτα άλλο παραπέρα. Και κάποια στιγμή τον είδα. Κάποια στιγμή μετά από κάποια εβδομάδα τον είδα κάπου στον δρόμο και του λέω θείε, ήρθε του λέω, αυτός ο ξένος που σε ενδιέφερε και μετά δεν ξέρω από εκεί και δεν θυμάμαι ημερομηνίες και δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ήμουν εγώ εκεί στην πρώτη επίθεση. Εγώ έμαθα όταν έφαγε την πρώτη επίθεση μετά από τέσσερις πέντε μέρες το έμαθα από άλλους».

Κύκλοι του οικογενειακού περιβάλλοντος μιλούν για ακόμη περισσότερα χρήματα.

«Ο 68χρονος πριν από 4 χρόνια είχε δώσει στην ανιψιά του 200.000 ευρώ από πώληση ενός οικοπέδου. Το ξέρει όλη η Φοινικούντα αυτό. Την χλιδάτη ζωή που κάνει, δεν την κάνει από τον μισθό της τράπεζας, την κάνει γιατί την βοηθούσε ο θείος της στα πάντα. Τώρα, όπως η ίδια λέει, έχασε τα πάντα», λέει το περιβάλλον της ανιψιάς του 68χρονου.

Όλα τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών, σε μία υπόθεση που είναι άγνωστο αν θα μπορέσει τελικά να φωτιστεί ολόκληρη και που τα ερωτήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.