«Επαγγελματικό» το χτύπημα στο κάμπινγκ – Ντοκουμέντο από την άφιξη του δολοφόνου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Υποψίες για κίνητρο και ηθικό αυτουργό

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν τη μαρτυρία μίας γυναίκας που είδε τον δράστη μετά τους πυροβολισμούς να ανεβαίνει στη μηχανή και να φεύγει.

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Παράλληλα, οι πρώτες αναφορές της ιατροδικαστικής εξέτασης στις δύο σορούς δείχνει επαγγελματικά χτυπήματα από τον εκτελεστή.

Ειδικότερα, ο 68χρονος φέρει μία ευθυτενή βολή στον θώρακα και μία στο κούτελο, που μοιάζει να είναι η χαριστική βολή.

Ο επιστάτης που βρισκόταν κοντά στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρει δύο βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα πολύ κοντά η μία στην άλλη, ενώ η τρίτη βολή τον βρήκε χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς.

Όπως φαίνεται, ο δράστης δεν ήθελε να ζήσουν τα θύματά του, ενώ τα χτυπήματα δείχνουν ότι πρόκειται για πληρωμένο δολοφόνο που γνώριζε πώς θα πυροβολήσει εναντίον τους.

Το βίντεο ντοκουμέντο της άφιξης

Το MEGA εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μπροστά στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση και πίσω του ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Άφησε το δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν φθάσει στο κάμπινγκ

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το MEGA o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.