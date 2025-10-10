Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Όλο και πιο κοντά στο δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα βρίσκεται η αστυνομία.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος την υπόθεση έχει αναλάβει έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Η διαδρομή με το σκούτερ μετά το φονικό

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης. Σύμφωνα με τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, ο δράστης έφυγε από τη Φοινικούντα και στη συνέχεια πέρασε από την Πύλο.

Μάλιστα, ακολουθήσε δρομολόγιο το οποίο δεν επιλέγεται από πολλούς οδηγούς προκειμένου να περάσει όσο τον δυνατόν απαρατήρητος.

Ο δράστης πέρασε στο νομό Αχαΐας και μέσω της Πάτρας φαίνεται να έφτασε στην Κόρινθο.

Έφτασε στην Αθήνα με καλυμμένη την πινακίδα

Όπως είπε, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος οι αστυνομικοί παρακολουθούν όλο το δρομολόγιο που ακολούθησε ο δράστης, ο οποίος, όπως διαπιστώνεται, κατάφερε να φτάσει τελικά έως την Αθήνα.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως ο δράστης είχε καλύψει την πινακίδα στο σκούτερ του.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τη διαδρομή του δράστη

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα ένα ακόμα νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στα βίντεο που έχει στην κατοχή του το MEGA δείχνουν τον πιθανό δράστη να κινείται προς το Νομό Ηλείας. Μάλιστα πριν φτάσει εκεί κάμερα ασφαλείας τον συλλαμβάνει να βάζει βενζίνη δίπλα από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις Αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Επίσης το σκούτερ είναι λευκό κι όχι σκουρόχρωμο όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Πέρασε από Κόρινθο και έφθασε Αττική ο δράστης

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Δημήτρης Πώποτας, οι Αρχές θεωρούν ότι μάλλον ο δράστης έχει φθάσει στην Αθήνα κι ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουν το σκούτερ. Κι αφού εντοπιστεί το σκούτερ, τότε θεωρεί η αστυνομία ότι θα φθάσει και στον δράστη της διπλής δολοφονίας.